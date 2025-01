Timothée Chalamet se declara fan de Peso Pluma

Vaya revuelo causó el actor Timothée Chalamet al dejar al descubierto su gusto por la música del cantante mexicano Peso Pluma durante una reciente entrevista, sobre todo luego de asegurar que su contribución a la escena tiene un impacto más grande de lo que se cree. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

En medio de la promoción de la cinta en la que da vida a la leyenda musical Bob Dylan, “Un completo desconocido”, el francoestadounidense recibió un cuestionamiento que dejó al descubierto su gusto musical y su opinión con respecto al futuro dentro de este arte.

Y es que mientras charlaba con la comunicadora Olivia Lily Marks, para el medio Hits Radio UK, se le preguntó qué artistas considera que están definiendo la música hoy en día, sorprendiendo a más de uno al mencionar al intérprete de “Ella Baila Sola” y “Lady Gaga”.

“Peso Pluma”, respondió Timothée Chalamet como su primera opción. Sin embargo, dentro de su lista también figuraron otros artistas de renombre. “Mk. Gee, Rebecca Black, Jack White y Seal”, declaró durante la entrevista.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que los internautas expresaran su sentir ante la aseveración del histrión que ha protagonizado “Dune”, “Willy Wonka” y “Call me by your name”.

Si bien algunos se dijeron decepcionados por los gustos musicales de Chalamet, otros no dudaron en felicitarlo por mostrarse abierto a conocer diversas culturas a través de la música. Todo esto por medio de comentarios difundidos en Instagram y X (antes Twitter).

“¿Quién pidió esa señal de Timothée Chalamet mencionando a Peso Pluma?”, “Que surrealista”, “Lo más random del 2025 hasta ahora”, “Mis dos mundos se juntan”, “Omg, Timothée conoce a mi otro novio” y “Aparte de buen actor, buenos gustos musicales. No entiendo porque se enojan que le guste Peso Pluma”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

