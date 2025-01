Una periodista perdió la “casa de sus sueños” en incendio en Los Ángeles solo una noche después de mudarse

Una reportera de ABC News se sinceró sobre la angustia que sintió después de que su “casa de ensueño” quedara reducida a escombros tras los horribles incendios que asolaron la ciudad de Los Ángeles.

La corresponsal de Los Ángeles Zohreen Shah pasó solo una noche en su nueva casa con su esposo, antes de que el devastador incendio de Palisades carbonizara la propiedad.

“Perdí mi casa en los incendios. Es una pérdida total”, escribió Shah en Instagram junto con imágenes de los daños, así como instantáneas de la casa en tiempos mejores.

Shah y su esposo, Rishi, cerraron la propiedad hace menos de un mes y estaban en proceso de mudarse cuando los incendios golpearon la semana pasada.

“Una y otra vez, le dije a Rishi que no podía creer que este santuario fuera nuestro. Pasamos una noche allí. Solo una”, escribió, y agregó que tardaron seis años en encontrar la propiedad “perfecta”.

Shah dijo que la compra fue aún más especial porque sus padres nunca habían tenido una casa propia. También reveló el acceso íntimo a la vida silvestre de California, a solo unos pasos de su patio trasero.

“Los ciervos se acercaban a la casa, los pájaros sonaban como una isla tropical y la vista del océano era el sueño de California”, escribió.

“Teníamos árboles de durazno, nectarina, limón y aguacate, y un pequeño recinto para lechuga y fresas, a salvo de la vida silvestre”.

“Pero fue más que todo eso. Fue la culminación de la búsqueda de seis años de Rishi de la casa costera perfecta. La encontró en noviembre y cerramos el trato en Nochebuena”, agregó.

“Cocino la mayoría de las comidas en casa, todavía no he tenido hijos y no viajo por diversión. Debido a esto, a lo largo de los años, ahorré lo suficiente para el 20% de nuestro pago inicial”, continuó. “Estaba tan orgullosa. Y luego, así de simple, después de años de trabajar y ahorrar, se acabó”.

“Tengo que ser honesta. Por más que esté decidida a reconstruir con Rishi, también estamos muy tristes. Sé que tenemos mucha suerte: estamos a salvo”, escribió, y agregó que todavía está “asustada” de que los incendios no estén completamente contenidos.

“Estoy decidida a encontrar respuestas. Este viaje es personal. Espero que cuando la gente me vea en la televisión o en TikTok, sepan que están viendo a alguien que vio la casa de sus sueños convertida en escombros y está luchando por reconstruirla de nuevo”, concluyó su publicación.

Hasta el miércoles, el incendio de Pacific Palisades ha quemado más de 23,700 acres (37 millas cuadradas) y solo está contenido en un 18%, según Cal Fire.

