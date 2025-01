Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 16 al 22 de enero

Latin Mafia en el sur de California

Los hermanos Milton, Emilio y Mike de la Rosa, originarios de Ciudad de México, integran la banda de indie pop, Latin Mafia, y ofrecerán un par de conciertos en el sur de California, el primero el viernes 17 de enero a las 8 pm en el House of Blues (400 Disney Way #337, Anaheim), y el segundo el miércoles 22 de enero a las 8 pm en el Hollywood Palladium ( 6215 Sunset Blvd., Los Angeles). Boletos desde $55. Informes: concerts.livenation.com.

Foto: Cortesía

Año nuevo lunar en Disney California Adventure

Las celebraciones del Año Nuevo Lunar regresan al Disney California Adventure Park (1313 Disneyland Dr., Anaheim) para celebrar el Año de la Serpiente con una serie de tradiciones de la cultura asiática y un menú gastronómico que incluye más de 70 opciones, entre ellas los fideos con ajo, el macarrón de té de leche de fresa, los tacos de pollo gochujang picantes y el pan salado serpiente. El menú también está disponible en Downtown Disney en los hoteles de resort. Del viernes 17 de enero al 16 de febrero. Boletos desde $50. Informes disneyland.disney.go.com.

Foto: Disneyland

Stomp en The Soraya

La banda de bailarines más ruidosa del mundo, Stomp, visitará el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, conocido como The Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge), para celebrar sus 30 años de existencia. La tropa usa cajas de cerillos, palos de madera, escobas, botes de basura y hasta bolsas de plástico para hacer sus ritmos de percusión. Sábado 18 de enero 3 y 8 pm, y domingo 19 de enero 3 pm. Boletos desde $40. Informes thesoraya.org.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Exhibición del Getty en la biblioteca de LA

El Getty Conservation Institute y el artista inglés, Marcus Lyon, colaboran en Alta / A Human Atlas of a City of Angels, el ciclo más reciente de la serie de Lyon sobre proyectos con alcance social. El proyecto presenta un “atlas humano” de cien personas que hacen un cambio positivo en el condado de Los Ángeles. Se exhibe en la Biblioteca Pública de Los Ángeles ( 630 W. 5th St., Los Angeles). Termina el 27 de abril. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Elmo’s Furry Fun Fest en Sesame Place

El parque temático Sesame Place (2052 Entertainment Cir., Chula Vista) tiene de regreso el Elmo’s Furry Fun Fest, donde hay fiestas con baile, lectura de cuentos, fotos con los personajes del parque y más. Cada fin de semana estará dedicado a un personaje de Sesame Street. Del sábado 11 de enero al 9 de febrero. Boletos desde $90. Informes sesameplace.com.

Foto: Sesame Place

Pop Icons en el Catalina Museum

Pop Icons es una exhibición en el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) que incluye trabajos de Andy Warhol, Sister Corita Kent y Robert Rauschenberg. Del sábado 18 de enero al 13 de abril. Boletos desde $12; gratis menores de 15 años. Informes catalinamuseum.org.

Foto: Catalina Museum for Art and History

Los acróbatas de Pekín en el Segerstrom

Los acróbatas de Pekín es una tradición china con siglos de historia y arte folclórico. Combinan agilidad y gracia para crear lo que muchos llaman una verdadera obra de arte. Se presentarán en el Segerstrom Center of the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) el sábado 18 de enero a las 8 pm. Boletos desde $56. Informes scfta.org.

Foto: Segerstrom Center

Winter Wonderland en SkyPark

Con el inicio de Winter Wonderland en el SkyPark (28950 Highway 18, Skyforest), los asistentes pueden participar en actividades como patinar sobre hielo, ver shows de magia y de música en vivo, visitar los senderos del parque, buscar tesoros y probar la comida y bebidas de temporada. Termina el marzo. Boletos desde $49. Informes skyparksantasvillage.com.