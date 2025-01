“Encontré mensajes con otras mujeres”: Evelyn Beltrán comparte la verdad sobre su separación de Toni Costa

Evelyn Beltrán decidió hablar -por primera vez- desde que se separó de Toni Costa, en febrero de 2024. En este momento, la empresaria está en otra relación, pero afirmó que Costa le fue infiel y que el primer año fue increíble, pero luego encontró mensajes de otras mujeres.

En su momento, acusaron a Beltrán de ser la responsable de la separación entre Adamari López y Toni Costa. Cuando se separaron, publicaron un sentido comunicado y alegaron que su rompimiento se dio en “buenos términos”.

Pese a los rumores de infidelidad por parte del bailarín, en el comunicado no lo especificaron y dejaron ese detalle de lado. Pero, casi un año después, la modelo no se calló y afirmó que, en efecto, el español la engañó en una entrevista exclusiva para People en Español.

“Fue responsable de que su relación fallara”

En una larga entrevista, Beltrán confesó que Costa le afirmó que fue su responsabilidad de que su relación con Adamari López fallara. Pese a este importante detalle, dijo que quería darle una oportunidad para cambiar y hacerlo diferente.

En las fuertes declaraciones, Beltrán contó que cuando conoció al bailarín “estaba muerto en vida”, ya que no tenía a donde vivir, no tenía dinero y estaba en la depresión. Ella lo ayudó a salir de esa situación y cree que fue “su luz”.

Cuando la pareja se conoció todo parecía ir bien y decidieron dar el siguiente paso: el noviazgo. Agregó que el primer año “fue increíble”, pero que después encontró mensajes de otras mujeres en distintos dispositivos electrónicos y eso los llevó a terminar.

“Empecé a ver mensajes con mujeres, se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado, antes me platicaba de todo y la comunicación era menos y el salir con amistades era más. Lo enfrentaba y él solo me decía: ‘El único error que hice fue no borrarlos’. Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica“, expresó.

¿Quién rompió la relación?

Beltrán narró detalles importantes de la relación: ella fue la que decidió terminar, porque sentía que la relación no estaba avanzando. Detalló que una entrevista de Costa a Alejandro Chabán la ayudó a reafirmar su decisión, en ese espacio la hizo ver como “su colágeno” y eso la desagradó.

“Me siento que fui la tapadera y que conmigo él se limpió sus manos y se limpió todo lo que decían de él, como que le había puesto los cuernos a Adamari conmigo. Yo no fui con quien la engañaron… yo no fui la culpable. No sabía en lo que me metía“, sentenció a la revista People.

Expresó que ella observó cómo él logró sus objetivos y sueños, pero después sintió que “ya no le servía”.

“Cuando pasa esto no te das cuenta de que esta persona es narcisista y que lo único que le importa es él mismo, sin importar a quién pase por encima. Todo lo que se dice de él es verdad, las situaciones por las que le dejó su expareja son verdad”, declaró.

En este instante de su vida, la mexicana está feliz y confirmó una nueva relación con un empresario, de origen mexicano, de 28 años, y dijo que él la esperó y apoyó durante esos momentos que estuvo deprimida por su exnovio, Toni Costa.

