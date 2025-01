Jessica Simpson y la razón detrás de su divorcio con Eric Johnson

A solo unos días de haberse dado a conocer la noticia del divorcio entre Jessica Simpson y su aún esposo Eric Johnson, han salido a la la luz las supuestas causas por las que la pareja decidió poner punto final a su historia luego de 10 años juntos y 3 hijos en común.

De acuerdo con un reporte del portal Page Six, la ruptura de la pareja no tomó por sorpresa a su círculo cercano, pues desde hace meses atrás atravesaban una ola de problemas a los que no encontraron solución.

Sin embargo, una fuente cercana a los famosos contó al medio estadounidense que dichas diferencias se vieron motivadas por falta de confianza: “Jess y Eric tenían problemas de confianza (…) Ya no estaban en la misma sintonía y eso abrió una brecha entre ellos”, declaró.

Además, se reveló que antes de optar por la disolución de su matrimonio, Jessica Simpson y Eric Johnson vivieron separados en un intento de “probar” si el distanciamiento era su mejor opción.

“Jess pensó que sería útil que pasaran algún tiempo separados“, detalló la fuente al portal estadounidense de espectáculos. “Pero eso solo le hizo darse cuenta de que disfrutaba de su independencia“, complementó.

Con respecto a su estado de ánimo una vez dada a conocer la noticia, se dijo que la famosa está sobrellevando la situación de “la mejor manera posible”. Y es que a pesar de “tener días buenos y días malos”, la privacidad con la que ha manejado su separación le ha ayudado a asimilar las cosas.

Por su parte, el ex jugador de fútbol americano en los New Orleans Saints, Eric Johnson, se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto, siguiendo la petición que se realizó en el comunicado donde expresaron su deseo por tomar caminos separados.

“Estamos agradecidos por todo el amor y el apoyo que hemos recibido y apreciamos la privacidad en este momento mientras trabajamos en esto como familia“, se lee en el escrito que las figuras públicas difundieron por medio de People.

Seguir leyendo:

• Jessica Simpson y Eric Johnson se divorcian tras 10 años de matrimonio

• Jessica Simpson lanza a la venta su mansión de Hidden Hills en medio de su separación

• Así es la increíble villa de Los Cabos a la que Jessica Simpson se escapó con su familia