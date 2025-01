Karol G lanza merch benéfica para apoyar a damnificados: “LA estas en mi corazón”

Karol G continúa demostrando su compromiso con las causas sociales, y esta vez, la estrella colombiana ha decidido unirse con un reconocido artista mexicano para apoyar a los afectados por los incendios que azotan California.

La cantante lanzó una línea de merchandising especial cuyas ganancias serán destinadas a las víctimas de los incendios en Los Ángeles, una de las zonas más afectadas por este desastre natural.

A través de su cuenta en redes sociales, Karol G compartió un mensaje conmovedor en el que expresaba su solidaridad con la comunidad de Los Ángeles: “LA, you are in my heart”, expresó la artista. En colaboración con la Fundación Con Cora y el colectivo I Scream Colour, se crearon dos productos exclusivos para recaudar fondos. El 100% de las ganancias de la venta de estos artículos será donado a la YMCA de Los Ángeles, una organización que apoya a las personas y familias afectadas por los incendios.

El merchandising incluye una sudadera con capucha de $120 y una bolsa de mano por $40, ambas con un diseño especial que simboliza la unidad y apoyo a la ciudad californiana. Estos productos ya están disponibles en línea y su compra contribuye directamente al alivio de los afectados.

El devastador impacto de los incendios ha desplazado a miles de residentes y destruido hogares en la región. Karol G, al igual que otros artistas como Chiquis y Peso Pluma, se ha sumado a las iniciativas de ayuda, usando su plataforma para generar conciencia y movilizar a sus seguidores a contribuir. A través de este esfuerzo, la cantante busca aportar su grano de arena para la recuperación de la ciudad y las personas que más lo necesitan.

¿Cuándo comenzó el incendio?

El 7 de enero de 2025, un voraz incendio se desató en el vecindario de Pacific Palisades, marcando el inicio de una de las tragedias más impactantes en la historia de Los Ángeles.

Hasta el 16 de enero, las cifras oficiales señalan al menos 25 fallecidos y 36 personas desaparecidas, mientras que más de 10,000 estructuras han sido reducidas a cenizas.

El desastre no solo afectó a miles de familias, sino que también alcanzó las propiedades de diversas celebridades. Figuras como Paris Hilton, Heidi Montag y Mel Gibson se encuentran entre los famosos que han perdido sus lujosas residencias debido a las incontrolables llamas. Estas pérdidas han destacado la magnitud de la devastación, uniendo a la comunidad en solidaridad.

El alcance del daño posiciona a este incendio como el más destructivo registrado en Los Ángeles, dejando una cicatriz imborrable en la ciudad y recordando que ninguna propiedad, sin importar su opulencia, está a salvo de los embates de la naturaleza.

