La Opinión Hoy: Puntos clave del acuerdo para cese al fuego en Gaza

Será el domingo cuando comienza el cese al fuego en Gaza tras un nuevo acuerdo entre Israel y Hamás, pero esa primera acción seguirá otros aspectos que son claves, como el retorno escalonado de los rehenes israelíes y el retorno de palestinos detenidos justamente por Israel.

Un alto funcionario del gobierno del presidente Joe Biden ofreció detalles a varios periodistas sobre el acuerdo que lideró a Estados Unidos con otros aliados en Medio Oriente y reveló que un enviado del presidente electo Donald Trump participó en la última fase de las negociaciones.

Este acuerdo es un alto al fuego de 42 días para la liberación de rehenes en Gaza, esto lo anunciaron este miércoles el presidente Biden y otros líderes, incluidos representantes de Qatar, uno de los principales mediadores y cuyo primer ministro dijo que el cese al fuego comienza el domingo próximo, mientras se avanza en asuntos de logística.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado que había detalles del acuerdo todavía sin resolverse, pero es posible que el jueves quedaran zanjadas, al tiempo presidente de Israel Isaac Herzog y abogó por el aval del acuerdo.

Los 12 equipos profesionales de Los Ángeles se unen en donación millonaria

Los terribles incendios de Los Ángeles han dejado a su paso una gran destrucción y pérdidas multimillonarias, pero también ha generado acciones que muestran el lado más luminoso de la naturaleza humana y de algunas organizaciones. Platicamos sobre los esfuerzos, de apoyo y donaciones, que las franquicias deportivas de la ciudad han emprendido con Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión.

“En efecto la pelea con los incendios continúa, esto no se ha acabado, estos incendios Palisades y Eaton, sobre todo el primero, va a tardar varios días, incluso semanas, en ser completamente extinguidos y además todavía hay peligro hay riesgos de que haya otros incendios, es temporada de incendios no ha llovido y no hay lluvia en el pronóstico inmediato, hay mucha resequedad y los vientos Santa Ana“, detalló Ricardo López Juárez.

El complejo de apartamentos Pacific Palisades Bowl Mobile Estates destruido por el incendio Palisades en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles, el jueves 16 de enero de 2025. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Mientras eso continúa ahí y con una gran presencia y apoyo de muchas agentes de bomberos y de seguridad, comienza acá en el Sur de California a sentirse o a crecer esta pregunta de cómo va a hacer la reconstrucción, cómo van a hacer los esfuerzos de recuperación de las comunidades más afectadas y en general todo lo que es la cuestión material y la cuestión moral en el área de Los Ángeles. Esa es una pregunta que por ahora no tiene respuesta, ya ha habido algunos pasos que se han dado a nivel gubernamental, sobre cómo se va a agilizar la recuperación con estas declaraciones de emergencia, entre otras cosas”, agregó.

