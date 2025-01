Muere David Lynch, director de ‘The Elephant Man’ y ‘Blue Velvet’, a los 78 años

El mundo del entretenimiento estadounidense vive momentos muy duros tras el lamentable deceso del director y guionista David Lynch, quien perdió la vida este 16 de enero, cuatro días antes del que hubiera sido su cumpleaños número 79.

La noticia de su deceso fue confirmada por la cuenta del Facebook del reconocido realizador, en donde sus familiares y allegados pidieron privacidad en este momento tan complicado por el que atraviesan.

“Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, “Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero”. Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino”, se lee en el emotivo texto que le dedicaron y en el que revivieron una de sus frases más celebres.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, así como el lugar donde David Lynch se encontraba, sin embargo, él públicamente ya había ahondado que padecía enfisema pulmonar.

“He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo y por eso estoy confinado en casa, me guste o no”, declaró Lynch en su momento tras confesar que no sabía si volvería o no a dirigir una película.