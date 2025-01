Neymar está fuera de la liga saudita y Al Hilal ya busca a su sustituto

Neymar tiene pie y medio fuera del Al Hilal. Este jueves el DT del equipo, Jorge Jesús, comentó que el futbolista brasileño no está inscrito para disputar la liga saudita porque “no puede rendir al nivel que estamos acostumbrados” y que ya están buscando su reemplazo.

“Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La liga saudí es una de las mejores del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados, desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él“, declaró el técnico Jorge Jesús en una conferencia de prensa después de que su equipo goleó 9-0 al Al-Fateh, colista del torneo.

A pesar de que Neymar tiene contrato con su equipo hasta el final de la temporada 2024-25, parece que desde ahora ya lo están descartando, después de que casi toda su estancia en el club ha estado marcada por las lesiones y solo ha tenido presencia en 7 encuentros en las 2 temporadas en que ha militado en el fútbol de Arabia Saudita, donde ha cobrado más de $160 millones de dólares.

De hecho, según lo dicho por el estratega, el club que lidera la primera división del país ya está en la búsqueda de su sustituto.

“Todavía tiene contrato con nosotros y será él quien decida su futuro, actualmente estamos buscando un extremo para ocupar ese puesto“, añadió.

Esta declaración deja entrever que Neymar ya tiene las puertas abiertas para empezar a negociar con otros clubes, eso explicaría las ofertas que, supuestamente, ya está recibiendo desde la MLS y, probablemente, de otras latitudes del mundo.

Mientras tanto, aunque Neymar no está inscrito en la liga y no podrá disputar el campeonato local, sí podría ver acción en los juegos de la Copa de Arabia Saudita y la Champions League de Asia.

