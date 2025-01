Ronda Política: Piden la cabeza de la alcaldesa de Los Ángeles

A medida que las llamas de los dramáticos incendios que se han abatido sobre Los Ángeles a partir del 7 de enero se avivan, las voces que demandan la renuncia de la alcaldesa Karen Bass cobran mayor fuerza.

Según reportaron varios medios, el 4 de enero, antes de viajar a la toma de posesión de Dramani Mahama como presidente de Ghana como parte de la delegación de la Administración Biden, la alcaldesa Bass supo que el Servicio Nacional Meteorológico había advertido que se venía una tormenta de fuertes vientos con posibles consecuencias fatales.

Cuando el fuego explotó alimentado por los turbulentos aires, la alcaldesa departía feliz y posaba para la cámara en una fiesta en la embajada de Estados Unidos en Ghana. Algunas imágenes publicadas en las redes sociales, dieron cuenta de su asistencia al cóctel en el país africano.

Pero luego de que los terribles siniestros irrumpieron con fiereza, la alcaldesa Bass se vio obligada a regresar y arribó a Los Ángeles el 8 de enero, 24 horas después de que estallaron.

La ausencia de la alcaldesa Bass en un momento crítico de la ciudad de Los Ángeles provocó una gran furia sobre todo por haberse marchado cuando se ya se le había alertado de que una peligrosa tormenta se acercaba a la urbe angelina.

Aunque a su regreso, la alcaldesa ha hecho todo lo posible por tomar control de la situación y hacer reparación de daños, el mal ya estaba hecho. No estaba en la ciudad mientras miles de residencias se convertían en ruinas, miles abandonaban sus viviendas, y decenas morían.

No hubo respuesta cuando un reportero le preguntó si le debía una disculpa a los ciudadanos por estar ausente cuando sus casas se quemaban. Bass se quedó callada. Tampoco respondió cuando se le preguntó si no se arrepentía de haber recortado millones de dólares al Departamento de Bomberos. Muchos menos cuando cayó la pregunta de si tenía algo que decir. Solo se quedó mirando a lo lejos para enseguida bajar la mirada hacia sus pies y marcharse.

Es probable que su presencia durante la catástrofe no habría cambiado el balance de pérdidas materiales y humanas, pero sí hubiera traído cierto alivio saber que la máxima autoridad de la Ciudad estaba al pie del cañón en una emergencia de tales magnitudes.

Al drama habría que añadirle que la jefa de los Bomberos, Kristin Crowley le echó en cara públicamente el recorte de fondos a su departamento, lo que impidió que tuvieran una respuesta más rápida y efectiva. Sin suficientes apagafuegos y equipos no había mucho qué hacer. Es probable que tras esas declaraciones, la jefa Crowley tenga los días contados al frente de los bomberos de Los Ángeles.

Como consecuencia, se abrió una petición en el sitio Change.org en la que 120,000 personas ya han firmado pidiendo la renuncia de la alcaldesa Bass. Al mismo tiempo, la Coalición ANSWER realizó una manifestación para pedir la cabeza de Bass y otros funcionarios por lo que consideran un manejo negligente y criminal de los incendios.

Hasta el dueño del diario Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong consideró un error haberle dado el respaldo a Bass en el 2022.

Este movimiento para pedirle a Bass que se vaya, parece como una bola de nieve, que cada día se hace más grande.

¿Por qué no cancelaría su viaje a Ghana? Biden ya se va, y no había necesidad de quedar bien con él, yendo a un viaje tan lejano, cuando la ciudad es un hervidero de problemas.

Tal vez lo hizo, sintiéndose obligada por todo el apoyo que recibió del presidente Biden para ser alcaldesa. Muchos dicen que sin ese respaldo jamás habría llegado a la alcaldía.

Seguramente Bass no va a ceder a las presiones para renunciar y se mantendrá en el cargo lidiando como pueda con su propia tempestad. Lo que sí está claro es que reelegirse en el cargo para el 2026 no será fácil. Los angelinos no están contentos.

Eso sí, esperamos que ponga fin a sus viajes por el globo terráqueo. Ya lleva cinco periplos internacionales a costillas de los impuestos de los angelinos, cuando en campaña prometió que no saldría fuera del país.

En dos años ha realizado tres viajes a París, uno a México y el último a Ghana en África. ¡Qué ya le pare!