La FDA prohíbe el colorante rojo No.3 en los alimentos

Los expertos y defensores en seguridad alimentaria aplauden la medida y exhortan a más acciones

By Lauren Kirchner

En una decisión esperada desde hace tiempo por expertos en seguridad alimentaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que prohibirá el uso del colorante rojo No. 3 en los alimentos.

La FDA ha sabido durante años que este colorante artificial, derivado del petróleo, ha demostrado causar cáncer en animales. Varios estudios también han relacionado el consumo del colorante rojo No. 3, también conocido como eritrosina, con la hiperactividad y otros efectos neuroconductuales en los niños.

La FDA ya había prohibido el uso del colorante rojo No. 3 en los cosméticos en 1990 tras reunirse suficiente evidencia sobre sus posibles daños. Sin embargo, por razones burocráticas complejas, el colorante seguía estando permitido en los alimentos y la industria alimentaria continuaba diciendo que consumirlo era seguro. A lo largo de los años, el colorante rojo No. 3 se ha utilizado para intensificar los tonos rojos y rosados ​​de miles de alimentos, incluyendo dulces, productos de panadería, jugos de frutas, cócteles de frutas, leche de fresa, salchichas, tocino artificial y más. En la actualidad, una base de datos administrada por el Environmental Working Group lo identifica entre los ingredientes de más de 3,000 productos.

Los expertos en seguridad alimentaria han expresado su preocupación por el hecho de que muchos de los productos que contienen el colorante están dirigidos a los niños, quienes son especialmente vulnerables a los daños durante su etapa de desarrollo. La FDA estima que los niños de 2 a 5 años en los Estados Unidos consumen el doble de colorante rojo No. 3 en comparación con el resto de la población estadounidense, en términos de su peso corporal.

En el 2022, Consumer Reports se unió a una petición dirigida a la FDA para solicitar que la agencia prohibiera el colorante rojo No. 3. Luego, en octubre del 2024, CR entregó otra petición a la FDA, firmada por 80,000 consumidores preocupados, que pedían lo mismo.

Mientras tanto, los reguladores locales tomaron medidas: en el 2023, California prohibió el colorante rojo No. 3 en todos los alimentos vendidos o producidos en el estado, y es posible que más estados sigan esta medida.

Los fabricantes de alimentos tendrán hasta el 15 de enero del 2027 para modificar la formula de sus productos.

Para los expertos en seguridad alimentaria de CR, la medida de la FDA llega tarde, pero mejor tarde que nunca “Al prohibir el colorante rojo No. 3, la FDA protegerá al público al incentivar a los fabricantes a que utilicen ingredientes más seguros que ya son utilizados en productos vendidos en Europa y en muchos otros países”, indica Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports. “El colorante rojo No. 3 representa un riesgo inaceptable para nuestra salud, especialmente cuando existen alternativas más seguras fácilmente disponibles”.

Ronholm añade que la FDA aún debe hacer más. Muchos otros ingredientes artificiales comunes también se han relacionado con daños a la salud. La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental de California publicó un estudio en el 2021 que relaciona a otros colorantes artificiales en los alimentos con posibles efectos neuroconductuales en los niños (PDF). Entre ellos se encuentran el colorante rojo No. 40, el colorante amarillo No. 5, el colorante amarillo No. 6, el colorante azul No. 1, el colorante azul No. 2 y el colorante verde No. 3.

