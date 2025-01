El presidente de Cruz Azul teme por su vida y responsabiliza a la familia de Billy Álvarez

Para el actual presidente de Cruz Azul, ingeniero Víctor Velázquez, resultó increíble que el exmandatario de la Máquina Celeste Guillermo Álvarez Cuevas, se mantuviera prófugo en la ciudad de México y calificó esa acción como un acto de descaro y cinismo, por todas las órdenes de aprehensión en contra del llamado “Billy” Álvarez.

Lo anterior fue mencionado en una entrevista para el programa Fútbol Picante de la cadena ESPN, donde el alto mando de la cooperativa y el equipo de la Liga MX, también responsabilizó de su seguridad a la familia de Billy Álvarez, al mencionar que teme por su vida después de la acción de la justicia en contra del exmandatario de los cruzazulinos.

“No nos estamos enfrentando a gente buena. Nosotros somos personas de trabajo, y estas son personas que quieren quedarse en una empresa que no les pertenece. Siempre es preocupante. He tomado medidas, pero dejo claro que si me pasa algo a mí o a mi equipo, responsabilizo directamente a esta familia”, aseguró.

De acuerdo a Víctor Velázquez, el exdirectivo Guillermo Álvarez Cuevas, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, no mostró prudencia alguna al exponerse de esa manera durante mucho tiempo.

“Me sorprendió bastante encontrarlo en el sur de la CDMX. Es un descaro, un cinismo, considerando que tenía varias órdenes de aprehensión, tanto del ámbito federal como local. Nadie en su sano juicio se expondría así”, dijo el jerarca de los cementeros.

La detención de Billy Álvarez

Como se recordara, Guillermo Álvarez Cuevas fue aprehendido hace 48 horas en su domicilio sin necesidad de un operativo mayor ni resistencia después de casi cuatro años y medio de permanecer escondido de las autoridades acusado de diferentes delitos y que ahora deberá hacer frente dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano.

Por esa razón Velázquez dijo en la entrevista que es primordial que todo siga dentro del cauce normal, pues el arresto ha generado un clima de tensión dentro de la propia cementera de Cruz Azul, por lo cual el mandatario celeste dijo al respecto: “Hasta donde sé, mis abogados están al tanto de que mañana será su audiencia. Confiamos en que la justicia seguirá su curso”, afirmó.

EL TIEMPO LE DIO LA RAZÓN A VÍCTOR VELÁZQUEZ ⏱️👀



Carlos Ponce De León nos cuenta, como fue la amenaza por parte de Guillermo N a Víctor Velázquez. pic.twitter.com/oEl37RADxQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 18, 2025

Velázquez empero se mostró preocupado por su integridad física y la de su familia, al considerar que Billy Álvarez se sigue aferrando al poder en la cooperativa y eso puede generar otro tipo de cosas:”por esa razón responsabilizo de lo que me pueda pasar a la familia Álvarez”, finalizó.

