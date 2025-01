“Resiste”, miles de personas alzan la voz contra las políticas de Trump

WASHINGTON, D.C.- Tres amigas salen de la estación Farragut Square del Metro en Washington y piden a una mujer tomarles una fotografía frente la concentración de personas que participarán en la Marcha de las Mujeres. “Nunca nos callaremos”, dice uno de los mensajes escritos en cartulinas que muestran sonrientes.

“Sigo luchando por la misma mierda que mi madre”, dice otro de los mensajes en referencia a los derechos reproductivos y otros derechos civiles para mujeres, reconoce una de las jóvenes, quien prefiere omitir su nombre. Tan pronto tiene su foto “del recuerdo”, el grupo se suma a la manifestación en el parque, uno de los puntos de concentración de la protesta que no fue sólo por derechos que competen e a mujeres, sino a sus familias.

Los mensajes a favor del derecho al aborto se integraron al collage de otras luchas: a favor de los inmigrantes y contra las deportaciones; a favor de la comunidad LGBTQ+; contra el cambio climático; contra el apoyo a Israel para continuar ataques en Gaza; por evitar cambios que afecten la educación en el país; por un mejor acceso a programas de salud; por más y mejores empleos, y otras más.

Aquel grupo de jóvenes se fundió con la multitud de la marcha organizada por una coalición de asociaciones a nivel nacional. Hubo convocatorias en todo el país, pero una de las protestas más grandes se esperaba en D.C., donde miles salieron hacia el Monumento a Lincoln desde Farragut Square, McPherson Square, Franklin Park. Ni la lluvia que amenazó al inicio de la marcha ni el frío congelante paró la marcha para rechazar la agenda del presidente electo Donald Trump.

“Somos lo suficientemente poderosos para seguir avanzando sin importar quién sea el presidente”, dijo Ben Jealous, director ejecutivo del grupo ambientalista Sierra Club, en el mitin del Monumento a Lincoln, donde minutos antes Sonia, una migrante de origen mexicano expresó a este diario con firmeza: “Vengo cada año para defender nuestros derechos, que nunca están a salvo y nadie nos lo va a dar, tenemos que luchar por ellos.

La joven estaba lista para escuchar a los oradores del mitin al fina de la manifestación y aunque a ella la motivó a manifestarse su defensa por los derechos reproductivos se solidarizó con otras luchas.

“Es muy importante que todos estemos unidos por una misma causa que es la libertad de la justicia y la diversidad, eso nos hace más fuertes”, expresó.

Sonia ha participado en otras marchas a favor de los derechos de las mujeres. Crédito: Jesús García | Impremedia

¿Qué piensas sobre las redadas que ya se tienen preparadas en Chicago y otros estados?, se le preguntó a Sonia en referencia a los reportes de que al menos 200 oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizarán una gran redada en Chicago a partir del martes, pero otros reportes indican que hay al menos 16 operaciones similares. Sonia suspira decepcionada por el hecho de que se planeen tales acciones contra inmigrantes.

“Hay que hacer lo mejor que podamos para estar preparados, tener nuestra integridad segura”, consideró Sonia mientras mantenía extendida una pañoleta verde con el texto “aborto libre”.

Desde diversos puntos de Washington, D.C. se realizó la marcha hacia el Monumento a Lincoln. Crédito: Jesús García | Impremedia

Trump al frente de todo el país

Analilia Mejía, directora del Centro Democracia Popular, quien representa el trabajo que realiza la coalición de 50 grupos distribuidos en todo el país, reconoce que no apoyan al presidente electo Trump, pero él representa al Poder Ejecutivo no solamente de su partido, sino de todo Estados Unidos.

“Aunque nosotros no apoyamos a Donald Trump, sabemos que este es nuestro gobierno, este es nuestro país, lo queremos defender”, dijo. “Donald Trump está prometiendo deshacer muchas de las normas de la democracia en este país y la gente tiene que captar, 90 millones de votantes no participaron [en las elecciones, pero] en 93 semanas hay elecciones para el Congreso, tenemos que salir otra vez, es nuestra democracia”.

Mejía enfatizó que la integración de diversas luchas permite formar un frente común, porque después de todo, hay una conexión comunitaria indeleble.

“Estamos todos conectados en comunidad, en la Constitución de los Estados Unidos, hay una cláusula en la Enmienda 14, donde detalla qué uno puede esperar de nuestro gobierno, qué derechos tenemos, estos derechos incluyen el derecho de ser ciudadano si uno nace aquí, no importa si un padre es indocumentado; el derecho para tener protección de privacidad, algo que le impacta a nuestra comunidad LGBTQ; tantas normas, tantas reglas de nuestros derechos existen en la Constitución”, dijo. “Nosotros no vivimos un tema de manera singular, vivimos en comunidad”.

Analilia Mejía, directora del Centro Democracia Popular. Crédito: Jesús García | Impremedia

Mejía fue una de las oradoras iniciales de la marcha. “¿Sí se escucha?”, gritó en el micrófono recibiendo un “Yes!” de respuesta de los asistentes, quienes portaban cartulinas con mensajes diversos: “Ya no acepto las cosas que no puedo cambiar; estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar”; “Día 1: deportar a Trump/Drumpf de retorno a Alemania”; “¿No te gusta el aborto? Ignóralo, como ignoras tiroteos masivos y el cambio climático”; “Impuestos para los ricos”; “Nunca empezó con los campos de muerte”, decían algunos de los mensajes de la gente que pasadas las 11:00 a.m. pudo integrarse a la marcha que ya avanzaba hacia el Monumento a Lincoln.

En defensa de inmigrantes

“Deja a los inmigrantes; deporta a los racistas”, decía el mensaje de la cartulina que Lynn mostraba. Ella y su esposo, ambos estadounidenses, defienden a los migrantes y rechazan la separación de familias.

“Es horrible”, dijo al preguntarle sobre las deportaciones que se planean a partir del martes. “Es terrible por la gente que ha estado aquí trabajando y pagando impuestos, recolectando alimentos para nosotros, cuidando a nuestros hijos o limpiando nuestras casas, ¿qué enfrentarán si son deportados?”.

Analilia Mejía compartió que es hija de una indocumentada, por ello siente particular tristeza saber que se planean deportaciones masivas, pero sobre todo que hispanos hayan respaldado el mensaje de Trump sobre deportaciones.

“Me parte el corazón que tantas personas de esta comunidad se hayan creído la mentira de Donald Trump, la mentira de los… no todos los republicanos, sino de varios que dicen que el inmigrante es algo malo para este país, cuando este país está formado de inmigrantes”, expresó.

“Deporta a Trump”, dice parte de este mensaje en la Marcha de las Mujeres. Crédito: Jesús García | Impremedia

Decenas de personas observaron la marcha, como Jeff, de Ohio, quien reconoció que los manifestantes tenían derecho a expresar su punto de vista, pero sintió que algunos fueron groseros con él y su familia por apoyar a Trump y expresarlo con gorras con el apellido del próximo mandatario republicano.

“Estoy sorprendido. Esto es Estados Unidos, creí que todos éramos amistosos, hablé con algunas personas groseras, sentí que nos odian, no entiendo”, dijo.

Jeff apoya a Trump y afirma que algunas personas fueron groseras con él por su postura política. Crédito: Jesús García | Impremedia

Jeff se mostró decepcionado porque la ceremonia de inauguración del 20 de enero será en la Rotonda del Capitolio, no al aire libre, debido al frío extremo pronosticado.

“Visitaremos la Casa Blanca… y a ver qué más”, compartió.

