Aplicación CBP One deja de funcionar tras investidura de Trump y cancelan citas existentes

Segundos después de que Donald Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos, fueron canceladas las citas tramitadas por migrantes, a través de la aplicación CBP One, quienes estaban en espera de obtener autorización para entrar a Estados Unidos.

“Los no ciudadanos indocumentados ya no pueden usar la solicitud CBP One para enviar información biográfica o programar citas en los ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Las citas existentes programadas a través de la aplicación CBP One ya no son válidas”, informó el gobierno de Estados Unidos a los solicitantes vía correo electrónico.

Así, una amplia serie de órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump prometió el lunes para reforzar la seguridad en la frontera sur comenzaron a entrar en vigor poco después de su toma de posesión el lunes, cumpliendo así su promesa política decisiva de tomar medidas enérgicas contra la inmigración.

Un aviso publicado el lunes en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza, justo después de que Trump prestara juramento, informaba a los usuarios que la aplicación que se había utilizado para permitir a los migrantes programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera suroeste ya no está disponible. El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y otros grupos han presentado una solicitud de una conferencia de estado sobre la decisión de la administración Trump de terminar el uso de la aplicación CBP One y cancelar todas las citas actuales.

Se estima que podría haber más de 30,000 migrantes que tenían citas programadas a través de la aplicación durante las próximas tres semanas.

Otras órdenes dependerán más del ejército estadounidense y de la redefinición de quién puede convertirse en estadounidense, pero la ejecución real de una agenda de inmigración de tan amplio alcance seguramente enfrentará desafíos legales y logísticos.

“Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrán inmediatamente todas las entradas ilegales y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, dijo Trump.

Las órdenes, que también fueron adelantadas el lunes por un funcionario entrante de la Casa Blanca antes de que Trump asumiera el cargo, tienen como objetivo poner fin al acceso al asilo, enviar tropas a la frontera entre Estados Unidos y México, suspender el programa de refugiados, obligar a las personas que buscan asilo a esperar en México y poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Hubo pocos detalles sobre cómo se ejecutarían específicamente estos amplios planes.

