De trabajadores esenciales a fugitivos de la ley

Este lunes se efectúa la toma de posesión del presidente Donald Trump, y, podría comenzar a escribirse una nueva página de terror doméstico en los Estados Unidos que promueve el sucesor de Joe Biden, con el inicio de la remoción masiva de inmigrantes llegados en años recientes y un ataque a las comunidades musulmanas como sucedió en 2016.

“El propio presidente electo [Donald Trump] ha pronunciado que comenzará con deportaciones masivas”, dijo el catedrático universitario Miguel Tínker Salas. “Inicialmente dice que van detrás de personas con récord criminal, pero se viene el proceso por el cual quiere tratar de remover del país a quienes no estaban aquí hace 20, 30 o 40 años”, vaticinó.

El lunes 20 de enero, el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, John Roberts, juramentará a Trump como presidente número 47 de la historia. Será su segundo mandato.

Mientras tanto en los pasados días, en ciudades como Madera y Delano del Valle Central de California, y en Sacramento, decenas de inmigrantes efectuaron marchas de repudio contra las redadas en Bakersfield, en el condado de Kern, donde 78 personas fueron deportadas.

Algunos de los mensajes durante las manifestaciones fueron: “No muerdas las manos que te dan de comer”, “Unidos luchamos contra la injusticia sobre nuestra libertad”, “Mantengan a las comunidades unidas. Alto a las transferencias de ICE” , “Gente unida no será vencida” y “Los trabajadores agrícolas te alimentan”.

Protestas en el Valle Central de California. Crédito: Miembros de la protesta. | Cortesía

Enrique Hernández, un trabajador de la construcción que participó en una de las protestas, dijo que “se escucha un poco grosero decir que no muerdan la mano de quienes les dan de comer, pero esa es la realidad”.

Ideas aislacionistas

Miguel Tinker Salas afirmó que Estados Unidos estará ante un presidente que quiere rehacer la política interna , y que es “lamentable” que, en el proceso “está creando divisiones políticas y sociales”.

En consecuencia, las ideas aislacionistas de Trump significarán más sufrimiento para los inmigrantes a nivel económico, político, social y violación de derechos humanos y civiles.

“Ya lo ha pronunciado él y Tom Homan [el zar de la frontera] para deportar incluso a familias completas, aunque tengan hijos ciudadanos”, dijo Tínker Salas. “No les importa nada. Su propuesta de hacer América Grande implica hacer una América blanca de nuevo, anglosajona”.

En la base de esos mismos valores, el historiador del Pomona College en Claremont, California, encuentra una contradicción: deportar a miles de inmigrantes puede causar una crisis económica.

“Los inmigrantes son factor central en todo el aspecto de la comunidad de este país, tanto en la economía como la cultura y la sociedad”, afirmó. “Entonces, crear ese vacío es crear una crisis”.

Protestas en la ciudad de Madera, en el Valle Central. Crédito: Manifestantes | Cortesía

¿Cómo el hecho de darse uno mismo un balazo en el pie?

“Imagínese ahorita lo que se refiere a los incendios en Los Ángeles, ¿quién va a construir estas casas? ¿Quién va a reconstruir las ciudades? La mano de obra inmigrante es fundamental. ¿Acaso la gente de Palisades vivirá en carpas en lugar de casas? ¿Quiénes serán los encargados de realizar las labores de limpieza?”.

Estimaciones del Pew Research Center consideran que, de los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, 1.8 millones de ellos vivían en California, en 2022, es decir, un millón menos que en 2007.

Aun con ese descenso de inmigrantes, California es hogar de 10.6 millones de inmigrantes: el 22% de la población nacida en el extranjero en todo el país.

En el 2023, el año más reciente con datos del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), los números indican que el 27% de la población del “Estado Dorado” nació en el extranjero. Esta es la proporción más alta de cualquier estado y más del doble que en el resto del país (12%).

Trump olvida la historia

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), recordó que muchos años antes se estaba alabando a los inmigrantes como trabajadores importantes y esenciales tanto para las familias estadounidenses como para los sobrevivientes de la pandemia de Covid-19.

“La sobrevivencia de este país el lunes se inaugura con un presidente que ha olvidado completamente esta historia y que quiere borrar con ideología de ultraderecha esta realidad”, dijo Cabrera.

El portavoz del grupo de defensa de los inmigrantes más grande e influyente de Los Ángeles consideró que Estados Unidos basa su éxito en la labor y contribución del inmigrante.

“Él [Trump] quiere arremeter contra la comunidad y se va a encontrar con que el pueblo estadounidense no está de acuerdo con esta política de mano dura”, añadió Cabrera. “Si quiere resolver los problemas de inmigración, tiene que abordarlo de una manera humana, no injusta, no creando confusión, caos y terror en la comunidad”.

Agregó que la comunidad estaba muy consternada y dependía de cómo se iba a aplicar la política de mano con relación a las presuntas redadas venideras y la efectuada recientemente por agentes de la Patrulla Fronteriza en Bakersfield.

El sábado, el zar fronterizo Tom Homand, dijo a la cadena de noticias ABC News que la administración estaba revisando cualquier plan de redadas de inmigración que aplicarían el martes en Chicago, debido a que se había filtrado la información y que potencialmente ponían en riesgo la seguridad de los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.

Peligro después del juramento

Salvador Sanabria, presidente y director ejecutivo de la organización El Rescate, opinó que el movimiento MAGA (Make America Great Again/ Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande) es solamente propaganda política.

“Lo que le interesa Trump es el enriquecimiento de su grupo familiar y la mafia que lo rodea, empezando por Elon Musk”, dijo Sanabria.

“Todo lo que pase el día de la juramentación será puro show”, añadió. “El peligro para todos vendrá después del juramento, cuando [Trump] se siente en el Salón Oval y empiece a firmar ordenes ejecutivas”.

El activista indicó que no le extrañaría que, en el orden de prioridades del mandatario aparezca la cancelación de los programas de DACA, TPS y de todos los permisos de aquellos que obtuvieron autorización para entrar como refugiados, especialmente si la persona viene de un país musulmán o africano.

“Lo que haga con las medidas ejecutivas van a ser como los destellos para reafirmar su posición antiinmigrante, anti-asilo, anti-refugio, un gobierno xenofóbico y racista, que es lo que caracteriza al movimiento MAGA”.