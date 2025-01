Los préstamos de compra ahora, paga después de Affirm, Afterpay y Uplift son una forma arriesgada de pagar vuelos, hoteles y cruceros

Conoce los posibles riesgos antes de aceptar

En febrero de 2024, Heather Furgang y su esposo querían reservar un crucero por el Caribe para principios de 2025, pero no querían utilizar todo el crédito disponible en sus tarjetas para pagar los $4,000 que costaba. Por eso, Furgang decidió financiar el viaje a través de Uplift, una empresa de “compra ahora, paga después” que ofrece préstamos a corto plazo para compras relacionadas con viajes. (En diciembre de 2024, Uplift anunció que cambiaría su nombre a Flex Pay).

Con tan solo unos clics, les aprobaron un préstamo a 18 meses con un interés del 30% y pagos mensuales de aproximadamente $250. Pero después de unos meses, se dieron cuenta de que los pagos estaban por arriba de su presupuesto y decidieron cancelar el viaje.

Ahí fue cuando comenzaron los verdaderos problemas.

Furgang se puso en contacto con la agencia de viajes, que aceptó reembolsarles el costo del viaje (menos una tarifa de cancelación de $200) a Uplift. Se suponía que Uplift debía devolver los pagos que Furgang ya había realizado. Ese debería haber sido el final de la historia.

Pero pasaron varios meses y Furgang seguía atada a la deuda (y haciendo pagos) a Uplift, que le dijo a la pareja que aún no había recibido los fondos. Al mismo tiempo, la agencia de viajes les estaba dando largas, y después de casi dos docenas de correos electrónicos y llamadas, seguían sin poder explicar por qué el reembolso no se había procesado.

Al final, la historia tuvo un final feliz… en cierto modo. Cansados del constante tira y afloja con la agencia de viajes, y con un poco más de flexibilidad económica gracias a un ascenso laboral, la pareja decidió seguir adelante con el crucero. Ahora, Furgang dice sentirse emocionada con el viaje, pero sigue muy molesta por las 40 frustrantes horas o más que dice tuvieron que pasar tanto ella como su esposo tratando (sin éxito) de obtener el reembolso. “Sentía que nadie estaba de mi lado”, dice. “No lo volvería a hacer”.

La experiencia de Furgang destaca algunas de las formas en que el uso de préstamos de “compra ahora, paga después”, o BNPL por sus siglas en inglés, para financiar cruceros y otro tipo de viajes (vuelos, hoteles y renta de autos) puede aumentar los riesgos que ya son comunes con estas populares herramientas financieras.

Los defensores del consumidor señalan dos áreas principales de preocupación. Una es que la conveniencia de los préstamos “compra ahora, paga después” pueden incitar a los consumidores a endeudarse más de lo que planeaban o pueden pagar. En segundo lugar, los préstamos BNPL pueden ser difíciles de anular si se devuelve o cancela un producto o servicio que fue adquirido con ellos, lo que puede resultar en interminables llamadas al departamento de atención al cliente, una montaña de cargos acumulados por pagos atrasados ​​e incluso afectar negativamente el puntaje de crédito.

Y una nueva norma federal que le exige a las aerolíneas darles un reembolso automático a los viajeros en caso de que se presenten retrasos o cancelaciones significativas, probablemente aumente la cantidad de reembolsos de las aerolíneas, lo que podría generar más presión sobre las compañías de “compra ahora, paga después” para que anulen las transacciones.

“El financiamiento de ’compra ahora, paga después’ puede ser una opción conveniente para pagar compras que quizás no podrías pagar de otra manera”, dice Chuck Bell, defensor de políticas financieras de Consumer Reports. “Pero la naturaleza impredecible de los viajes puede dejarte con una gran deuda si tus planes cambian o el clima interfiere, especialmente si financiaste el viaje con tasas de interés altas, del 30% o más”.

Lo bueno y lo malo de comprar ahora y pagar después

La industria de “compra ahora, paga después” es más conocida por sus préstamos de “pago en cuatro” sin intereses y sin cargos, que los consumidores pagan en cuatro plazos durante aproximadamente dos meses. Debido a que los pagos en cuatro no requieren una verificación “fuerte” de crédito que puede afectar el puntaje crediticio de una persona, estos préstamos a menudo se aprueban en segundos.

También, las compañías de “compra ahora, paga después” ofrecen préstamos más convencionales que por lo general son más grandes, pueden extenderse hasta 60 meses, incluyen intereses y cargos y, a veces, sí requieren una verificación de crédito. Sin embargo, en el caso de Furgang, el proceso de aprobación puede ser casi tan rápido y sencillo como con el de un préstamo de pago en cuatro.

De hecho, la rapidez y la conveniencia son las características principales de todos los préstamos de “compra ahora, paga después”, que ahora forman parte del proceso estándar de pago y de compra en línea y en tiendas físicas de una gran cantidad de minoristas y proveedores de servicios. Más de 95 millones de estadounidenses solicitaron un préstamo BNPL en 2023, lo que representa el 37% de los adultos, según un informe en febrero de 2024 de la empresa de datos comerciales PYMNTS Intelligence.

El sector de los viajes ha sido una de las áreas de mayor crecimiento de la industria en los últimos años. Algunas de las mayores empresas BNPL, incluyendo Affirm, Afterpay, Klarna y Uplift, han expandido sus servicios a préstamos para vuelos, hoteles, cruceros, rentas de vehículos y paquetes de vacaciones, y casi todas las principales aerolíneas, cadenas hoteleras y plataformas de reservaciones en línea ahora ofrecen al menos una opción de “compra ahora, paga después” como parte de su proceso de pago en línea.

Los beneficios para los consumidores de “compra ahora, paga después” se pueden resumir principalmente en la frase “acceso a crédito”. Aunque algunos préstamos BNPL no requieren que se verifique el crédito, a menudo son utilizados por personas que han alcanzado el límite de su tarjeta de crédito y otras opciones de crédito, que tienen un historial de crédito bajo o que no tienen historial de crédito alguno. Estos préstamos pueden ser un salvavidas financiero para cualquier persona que no tenga el dinero necesario para cubrir gastos de emergencia, como los de un viaje. Es por eso que Kimberly Pfeiffer, dueña de Bae Moon Travel en Wichita, Kansas, dice que recientemente se asoció con Uplift para ofrecer financiamiento BNPL a sus clientes. “A veces, los viajes son inesperados”, dice. “Tal vez haya un fallecimiento en la familia, o alguien esté enfermo y en el hospital, y el cliente simplemente no tiene los fondos” para llegar a donde necesita estar.

Además, si los consumidores los usan con cuidado y de forma responsable, los préstamos de “compra ahora, paga después” pueden cumplir con su promesa anunciada de no cobrar comisiones y ofrecer tasas de interés bajas o nulas.

Aun así, los riesgos pueden ser mayores que los beneficios, como lo ha señalado CR en un artículo y reporte anterior.

Por ejemplo, algunos consumidores creen que están firmando un préstamo sin comisiones ni intereses, pero terminan aceptando uno que incluye ambos. Otros se sienten atraídos por la tasa de interés promocionada, pero después de solicitar el préstamo, se les ofrece una tasa más alta. Furgang, por ejemplo, dice que inicialmente le ofrecieron una tasa del 19.99%, pero terminó obteniendo el préstamo a una tasa del 30%.

Uplift no respondió a las preguntas de CR sobre cómo la empresa enfrenta situaciones como la de Furgang.

Aun así, otros consumidores adquieren múltiples préstamos de “compra ahora, paga después”, pero no logran ordenar bien todos los plazos para pagar y terminan con cargos por pagos atrasados o perjudicando su puntaje de crédito. “Cuantos más préstamos tenga una persona, más probabilidades hay de que se atrase en el pago de al menos uno de ellos”, afirma Bell de CR.

Y algunos consumidores, aparentemente atraídos por ofertas fáciles de crédito por grandes cantidades de dinero, simplemente gastan más de lo que tienen planeado o pueden pagar, especialmente cuando se suman los intereses. De hecho, Affirm les dice a sus potenciales socios comerciales que los clientes que utilizan préstamos BNPL para reservar viajes gastan un promedio de 48% más que los demás clientes. Uplift dice que sus clientes gastan un promedio de 22% más.

El desafío con las disputas

Pero quizás el mayor riesgo de usar préstamos BNPL para viajes tiene que ver con los llamados derechos de “reembolso” o “chargeback”. Cuando haces una compra con una tarjeta de crédito, la ley federal te da el derecho para disputar los cargos y exigir un reembolso si el producto no es entregado, si lo que recibes no es lo que se prometió o si devuelves el artículo o cancelas el servicio. En resumen, si disputas un cargo por escrito, la compañía de tarjetas de crédito debe permitirte suspender el pago mientras realizan una investigación, normalmente dentro de un plazo de 60 días.

Hasta hace poco, los préstamos “compra ahora, paga después” no estaban obligados a ofrecer derechos de reembolso cuando comprabas algo con un préstamo BNPL, por lo que las compañías BNPL no tenían la misma obligación de intervenir en tu nombre. “Sabemos por las quejas de los consumidores que algunas personas con préstamos de “compra ahora, paga después” se han visto obligadas a dedicar una cantidad de tiempo excesivo para tratar de obtener un reembolso y, en ocasiones, nunca lo reciben”, dice Bell.

Una encuesta representativa realizada por CR a nivel nacional (PDF) a 2,013 adultos estadounidenses en agosto de 2022 reveló que el 28% de los estadounidenses que utilizaron un préstamo de “compra ahora, paga después” tuvieron al menos un problema, como dificultades para obtener un reembolso o para detener los pagos del préstamo después de devolver un artículo.

Este problema es especialmente grave cuando se trata de compras relacionadas con viajes porque los planes de viaje se cambian o se interrumpen con frecuencia debido al clima, la congestión del tráfico aéreo y los problemas con los equipos, dice Bill McGee, defensor de los derechos de los consumidores en viajes y miembro principal de aviación y viajes en el American Economic Liberties Project. “Podrías quedarte atrapado haciendo pagos, al menos por un tiempo, por vuelos o cruceros que nunca tomaste y hoteles en los que nunca te hospedaste”, dice.

En mayo de 2024, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) intentó abordar este problema con una “norma interpretativa” que clasificaba a los prestamistas BNPL como proveedores de tarjetas de crédito, lo que los obligaba a ofrecerles a sus clientes derechos de reembolso.

Pero la norma se aplica solo a los préstamos de “pago en cuatro”, dice Nadine Chabrier, asesora principal en litigios y políticas del Center for Responsible Lending. Además, la CFPB dijo cuando anunció la regla que los prestamistas de “compra ahora, paga después” tienen un periodo para hacer la transición a las nuevas reglas, y aún no están penalizando a las empresas por no cumplir.

Al mismo tiempo, en octubre de 2024, la Financial Technology Association, una organización comercial de tecnología financiera, impugnó la normativa en los tribunales federales, argumentando que la CFPB había excedido los límites de su autoridad. El caso sigue pendiente.

Aun así, “si los consumidores se están quejando de que no se les están otorgando los derechos de reembolso, es una gran preocupación”, dice Chabrier. “Puedes reportarlo a la CFPB para intentar que se resuelva”.

4 problemas comunes y qué hacer

Cuando revisamos la base de datos de quejas de consumidores de la CFPB este otoño, encontramos cientos de historias relacionadas con viajes y préstamos de “compra ahora, paga después”. A continuación, algunos de los problemas comunes que más se reportaron, y consejos sobre cómo solucionarlos.

El problema: El reembolso está en proceso, pero los pagos de tu préstamo siguen cobrándose.

Una consumidora de Florida dice que usó un préstamo “compra ahora, paga después” para financiar un viaje en agosto de 2022 para ver a su hijo jugar en un evento deportivo fuera de la ciudad, pero canceló cuando su equipo no clasificó para la semifinal. Sin embargo, después de semanas de correos electrónicos, el reembolso que le correspondía aun no le había llegado al prestamista, que continuaba cargando su cuenta, acumulando un total de $820. “He estado hablando con la agencia de viajes tratando de que me reembolsen el dinero”, escribió la consumidora.

El consejo: Contacta al prestamista BNPL, explícale la situación y envía la documentación que demuestre que el reembolso está en proceso. Después, solicita que se suspendan los pagos de tu préstamo hasta que el reembolso sea recibido, sugiere Bell de CR.

El problema: Pensaste que tu préstamo estaba pagado en su totalidad, pero aún existen cargos pendientes.

Aunque consigas que el comerciante le envíe un reembolso a tu prestamista de “compra ahora, paga después”, esto no siempre cierra la cuenta del préstamo. Esto se debe a que el comerciante puede haber cobrado cargos adicionales (los cargos por cancelación son especialmente comunes en la industria de viajes) o pueden haberse acumulado intereses adicionales desde la transacción inicial.

Las quejas en la base de datos de CFPB indican que incluso pequeños faltantes pueden generar cargos adicionales por pagos atrasados, y en algunos casos, terminan siendo reportados como cuentas vencidas o morosas a las agencias de crédito, lo que puede dañar seriamente tu puntaje crediticio. “No es justo que mi puntaje de crédito se vea afectado durante siete años porque no sabía que una cuenta que ya había pagado acumuló $4.00 en intereses”, escribió un consumidor de Nueva York.

El consejo: Realiza un seguimiento con tu prestamista, por teléfono, página de internet o aplicación, para asegurarte de que tu saldo está completamente saldado, dice Bell de CR. Y pide que envíen una confirmación por escrito.

El problema: No puedes comunicarse con una persona real.

Varios consumidores frustrados se quejaron de quedar atrapados en el sistema automatizado del servicio al cliente de su compañía BNPL, sin poder resolver el problema

El consejo: Varios consumidores compartieron trucos en la base de datos de la CFPB. Uno logró comunicarse con un agente llamando desde un número de teléfono diferente que no estaba asociado con su cuenta. Otro descubrió que seleccionar la opción de “pagos” era una forma más rápida de conectarse con un agente. Furgang dice que después de varios intentos, ella y su esposo se dieron cuenta de que si le decían al sistema telefónico automatizado que su motivo de llamada era “Tengo un problema diferente” o “Tengo otro problema”, entonces los conectaban con un agente de servicio al cliente.

El problema: Has hablado tanto con la agencia de viajes como con el prestamista, pero sus explicaciones no coinciden.

Varias quejas de la CFPB cuentan historias de falta de comunicación: el prestamista que ofrece la opción de “compra ahora, paga después” dice que no ha recibido el reembolso, mientras que la agencia de viajes dice que ya envió el dinero o que está esperando más información del prestamista.

El consejo: Intenta reunir a todas las partes involucradas en una misma llamada. Furgang y su esposo dijeron que tuvieron que hacer más de una docena de llamadas a Uplift antes de que pudieran comunicarse con un agente que estuviera dispuesto a participar en una conferencia telefónica. “Terminamos hablando por teléfono con este agente de Uplift posiblemente durante 45 minutos”, recuerda Furgang. “Él hizo todo lo posible para ayudarnos”.

