Daniela Romo estalla contra un reportero, diciéndole “niño majadero”

Daniela Romo es una artista que siempre es muy amable con la prensa, pero recientemente estalló contra un reportero, recordándole cuando no quiso darle una entrevista y que él le dijo a otros periodistas que no insistieran en hablar con ella.

Daniela Romo rinde emotivo homenaje a Tina Galindo: ‘mi hermana y parte esencial de mi vida’

A su paso por la alfombra roja de la obra de teatro “La Tiendita De Los Horrores” Romo fue abordada por los reporteros, pero dirigiéndose a Ricardo Manjarrez (del programa de televisión “Ventaneando”), le dijo: “Y tú, aunque no me quieras saludar. Porque él ordena, él manda”.

Daniela Romo se despide de su mamá con emotivo mensaje: “Solo por ti viví”

De inmediato, la actriz y cantante recordó el incidente: “Le dijiste al pobre chavo de Telemundo: ‘No quiere, no quiere’. Hay una cosa que se llama prudencia. Yo ya tengo relación con muchos de toda la vida, y también hay veces que uno tiene que ser prudente con sus palabras. Si no estás de humor, ¿por qué vas a venir a escupir cosas feas?

“Yo no estaba en un buen momento, pero entonces, nada más porque dije: ‘No quiero’ ¿Que no se puede respetar? Tu no tienes ni lo que yo llevo trabajando, pero yo creo que me he ganado el respeto, y cuando dices no, es no. Y ya también le andas diciendo a los otros: ‘No quiere'”.

Daniela se mostró molesta y chifló, pero Manjarrez le dijo: “Pero yo respeté su decisión, tampoco soy cargador, tampoco chiflo así”. La artista insistió: “Aunque (él) no me quiera, y luego me saque notas horrendas. Es que antes (los periodistas) no eran como ustedes, no eran como son ahora, incisivos, que señalan, que tienes que hablar de todo, menos de ti, a dónde vienes, y menos del evento”. Ella le dio una palmada a Ricardo en la mano, diciéndole: “Niño majadero”.

Daniela Romo también fue cuestionada acerca de la posibilidad de escribir un libro sobre su vida: “Mis memorias son mías; además, ya me ganaron el título, si las escribiera un día: Anecdotario de una vida inútil, pero divertida. También habló sobre el rumor de que no se lleva bien con Yuri, expuesto en un video de TikTok. “En lo personal no me gustan las redes sociales, porque no me crié en esa época. Creo que sobrepasan muchos límites. Imagínate, sacan cosas de hace 40 años. Somos amigas, ¿qué no nos viste en la comida de Almashow? Ahí estuvimos juntas y divertidas”.

Sigue leyendo: