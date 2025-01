Activistas condenan la “crueldad y divisionismo” del presidente Donald Trump

Dirigentes de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) y líderes sociales de la Iglesia Presbiteriana Immanuel de Los Ángeles condenaron la serie de ordenes ejecutivas del presidente Donald Trump, como parte de sus promesas del “primer día” de gobierno y lamentaron la rescisión de un memorando que impedía a los agentes de inmigración y de la Patrulla Fronteriza entrar a escuelas y hospitales y otros lugares sensibles.

Entre los decretos del mandatario se incluyen docenas de medidas de inmigración que dividen aún más al país, cierran el acceso al asilo, ponen fin a la ciudadanía por nacimiento, socavan el debido proceso y abren el camino para arrestos y deportaciones masivas, que concluirían en una crisis económica del país y separación de familias.

“Si bien nadie está a salvo, nosotros seguimos luchando por nuestros hijos”, dijo la señora Vianey Rojas, originaria de la Ciudad de México, quien fue partícipe de la vigilia.

“Nos merecemos respeto y es injusto lo que el gobierno quiere hacer”, añadió, mientras decenas de inmigrantes entonaban: ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste!

Algunas personas en la protesta pidieron que no se utilice más dinero para deportar a la gente. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Ya no hay áreas protegidas

Bajo la nueva administración de Trump, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) emitió memorandos para anular los límites a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para realizar labores en “áreas protegidas” bajo el exdirector Alejandro Mayorkas, dio a conocer primero la cadena de noticias Fox News.

Esas áreas protegidas eran escuelas en todos los niveles, centros de atención médica, lugares de culto, “lugares donde se reúnen los niños”, establecimientos de servicios sociales, bancos de alimentos, ceremonias religiosas o civiles y centros de respuesta y socorro ante desastres o emergencias.

“Tenemos una red de trabajadores y organizaciones comunitarias para pelear juntos”, dijo a La Opinion, Felipe Cáceres, organizador del sindicato SEIU Local 721. “A pesar de lo que hagan, tenemos derechos y vamos a proteger a los niños y a las personas indocumentadas, a pesar de que están diciendo que las iglesias y las escuelas no serán santuarios”.

Angélica Salas es directora de CHIRLA. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Lo que se vino abajo

La política de Mayorkas fue establecida inicialmente en 2011 por el entonces director de ICE, John Morton.

En ese momento se prohibió la ejecución de acciones coercitivas específicas. en una variedad de espacios sensibles. También se emitió una guía similar para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2013.

Mientras que en el 2021, Mayorkas emitió una guía para ICE y CBP sobre acciones de cumplimiento en o cerca de áreas que requieren protección especial.

“En nuestra búsqueda de justicia, incluida la ejecución de nuestras responsabilidades de aplicación de la ley, impactamos la vida de las personas y promovemos el bienestar de nuestro país de las maneras más fundamentales”.

La guía añadía que: como resultado, al llevar a cabo una acción de aplicación de la ley, los agentes y oficiales de ICE y CBP primero deben examinar y considerar el impacto del lugar donde posiblemente se lleven a cabo las acciones, su efecto en las personas y los intereses sociales más amplios”.

Raúl Murillo, director de Hermandad Servicios Comunitarios, indicó que Trump resumió lo que será su administración con dos gestos: el presunto saludo Nazi de su principal seguidor, Elon Musk, y “las medidas totalmente racistas y antiinmigrantes que dio a conocer desde el primer día”.

Una de las manifestantes compartió el número de emergencia para los inmigrantes que necesiten ayuda. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Trump está causando terror en nuestra comunidad; no se conforma con presionar a los trabajadores; ahora quiere sembrar también el temor en nuestros hijos y en los padres cuando vayan a dejar a sus hijos a las escuelas y se encuentren con agentes de ICE”, declaró el activista social. “Querer separar a las familias es totalmente inhumano; algo de quien no tiene ninguna sensibilidad y de quien no tiene amor por los más desprotegidos que son nuestros niños”.

‘Quédate en México’ entra en vigor de inmediato

Asimismo, el DHS restableció “inmediatamente” los Protocolos de Protección de Migrantes, (MPP), lo que permite al secretario del DHS devolver a ciertos solicitantes de admisión al país vecino desde el que llegan, en espera de que se completen los procedimientos de deportación de conformidad con la Sección 240 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Fin al “abuso” de la libertad condicional humanitaria

El secretario interino del DHA, Benjamine Huffman emitió una directriz más “para poner fin al amplio abuso de la libertad condicional humanitaria y vuelve el programa a una base caso por caso”.

De esa manera, ICE y CBP eliminarán gradualmente cualquier programa de libertad condicional (humanitarian parole) que no esté de acuerdo con la ley.

“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y de ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a criminales extranjeros—incluidos asesinos y violadores—que han entrado ilegalmente a nuestro país”, dijo un portavoz del DHA.

Los agentes de migración podrán llegar a las escuelas. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La Administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilizarán el sentido común”.

El DHS señala que la administración del expresidente Joe Biden se permitió “indiscriminadamente” la entrada a 1.5 millones de migrantes.

‘Chivos expiatorios’

Angélica Salas, directora de CHIRLA, dijo que las propuestas de Trump en su toma de posesión indican “una obsesión por cambiar a Estados Unidos y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios de la manera más cruel y antiestadounidense”.

Salas dijo que la toma de posesión de un nuevo presidente en Estados Unidos augura nuevos comienzos, apertura de puertas y la búsqueda unida de posibilidades para todos.

“Esta vez no,” subrayó.

“Una administración de Donald Trump amenaza con ser un marcado contraste para las comunidades de inmigrantes en todas partes, y para una nación que hace apenas unos años elogiaba las contribuciones de los inmigrantes como esenciales y claves para mantener a nuestra nación a flote durante los días oscuros de la pandemia de Covid-19”, añadió.

Las medidas de Trump son un ataque directo a la comunidad latina, migrante, dijeron algunos de los manifestantes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El presidente Trump continúa con su retórica divisiva y de odio demonizando a los inmigrantes y anunciando numerosas políticas cuyo impacto ya se está sintiendo en la frontera y el interior”, explicó Salas.

De hecho, CHIRLA rechaza como “falsas, crueles y peligrosas tanto las nociones de que existe algún tipo de emergencia o invasión en la frontera que justifica medidas draconianas como la de que hay millones de inmigrantes que deben ser deportados por acciones distintas a trabajar duro y contribuir a su comunidad”.

“Seamos claros: la promesa de Trump de cambiar a Estados Unidos es un peligroso doble discurso”, manifestó Salas. “Sus políticas convierten a los inmigrantes en chivos expiatorios y se dirigen a ellos sin basarse en la verdad”.

“Este enfoque es cruel, racialmente parcial y antiestadounidense y nos opondremos a él manteniéndonos unidos, resilientes y apoyando a los inmigrantes en todas partes”, expuso. “Los inmigrantes han ayudado y continúan ayudando a hacer grande a este país y merecen un camino hacia la ciudadanía”.