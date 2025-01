Cheque de estímulo de $1,400 del IRS: qué hacer para recibirlo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está enviando actualmente pagos automáticos de hasta $1,400 dólares a millones de contribuyentes elegibles. Este pago corresponde al tercer cheque de estímulo, autorizado como parte del American Rescue Plan en marzo de 2021, con el objetivo de aliviar las dificultades económicas provocadas por la pandemia. Si no recibiste el tuyo o no lo reclamaste en su momento, ahora podrías ser elegible para recibir este dinero, pero ¿qué debes hacer para obtenerlo? Aquí te lo explicamos.

En primer lugar, es importante saber que el IRS está enviando estos pagos de forma automática a aquellos contribuyentes que presentaron su declaración de impuestos en 2021, pero que cometieron un error al no reclamar el Recovery Rebate Credit (Crédito de Reembolso de Recuperación) o lo dejaron en cero, aun cuando eran elegibles. La agencia ha revisado sus registros y detectó que alrededor de un millón de personas no reclamaron este crédito, aunque podían haberlo recibido.

“Para minimizar inconvenientes y hacer llegar este dinero a los contribuyentes elegibles, estamos haciendo que estos pagos sean automáticos, lo que significa que las personas no necesitarán pasar por el extenso proceso de presentar una declaración enmendada para recibirlo“, explicó Danny Werfel, comisionado del IRS.

¿Quiénes son los elegibles para el cheque de estímulo de $1,400?

En general, la mayoría de los contribuyentes ya recibieron su pago del tercer cheque de estímulo o lo reclamaron mediante el Crédito de Reembolso de Recuperación cuando presentaron su declaración de impuestos. Sin embargo, aquellos cuya situación económica era mínima o nula durante el año fiscal 2021, y que no presentaron su declaración, pueden ser elegibles aún.

Para estos casos, es necesario que presenten una declaración de impuestos de 2021 y reclamen el crédito antes del 15 de abril de 2025.

Además del pago del estímulo, aquellos que no han presentado impuestos en 2021 podrían ser elegibles para un reembolso de impuestos si pagaron más de lo que debían o si califican para otros créditos fiscales reembolsables, como el Crédito Tributario por Hijos expandido de 2021. Este crédito aumentó ese año de $2,000 a $3,600 dólares para niños menores de 5 años y $3,000 dólares para niños de 6 a 17 años al final de 2021.

Requisitos de ingresos para recibir el cheque de estímulo

Para ser elegible a este pago de $1,400 dólares del 2021, los límites de ingresos son los mismos que para los otros dos cheques de estímulo enviados por el gobierno:

Las personas que presentaron su declaración como solteros deben tener un ingreso inferior a $75,000 dólares .

. Los jefes de familia pueden ganar hasta $112,500 dólares .

. En el caso de las parejas casadas que presenten una declaración conjunta, el límite de ingresos es de $150,000 dólares.

Sin embargo, para este tercer pago de estímulo, el umbral de ingresos en el que se eliminan los pagos fue más bajo que en los dos primeros cheques. El corte de elegibilidad fue de $80,000 dólares para los solteros; $120,000 dólares para los jefes de familia y $160,000 dólares para parejas casadas que presentaron su declaración conjunta.

¿Qué hacer si no has recibido este pago?

Si no has recibido el pago de estímulo y crees que eres elegible, lo primero que debes hacer es verificar tu declaración de impuestos de 2021. Si no la has presentado, debes hacerlo antes de la fecha límite de abril de 2025 para reclamar el crédito. Asegúrate de llenar correctamente el campo del Recovery Rebate Credit y cualquier otro formulario relacionado.

Recuerda que, si cumplías con los requisitos y no presentaste la declaración correctamente, el IRS enviará los pagos de manera automática a quienes fueron identificados, evitando que deban presentar una declaración enmendada. Sin embargo, si no apareces en los registros de la agencia, será necesario que tomes los pasos para obtener el dinero que te corresponde.

