Katia V, les guste o no a sus seguidores, es una influencer que ahora canta

Katia V está haciendo todo lo posible por convencer a sus millones de seguidores de que su proyecto musical es genuino, que la música ha estado en su vida desde siempre.

“Me encanta desde muy pequeña”, dijo. “Siempre he estado alrededor de la música”.

El problema, si es que así se le puede llamar, es que Katia V se hizo famosa desde muy pequeña en las redes sociales con un contenido que poco tenía que ver con su nueva e incipiente carrera. A los 8 años, junto con sus primos, solía subir videos a Youtube mientras estaba de vacaciones en la casa de su abuela.

Con el tiempo, lo que comenzó como una mera diversión, se convirtió en la forma de vida de Katia, quien ahora tiene 24 años y se dedica de tiempo completo a crear contenido para sus redes sociales, Instagram, TikTok y Youtube, donde, en conjunto, acumula 28 millones de seguidores.

Lo que pasa, dijo en una reciente conversación, es que hace unos dos años descubrió que tenía una habilidad con la música, lo cual no quiere decir que era nueva en este ámbito porque desde muy chica cantaba al lado de su hermano en la casa de la abuela.

“Mi hermano tocaba la guitarra, porque es músico, y a mí me gustaba escucharlo”, dijo.

Así que desde hace un tiempo, además de videos de viajes, retos, bromas y situaciones cotidianas, Katia sube a sus redes sociales sus videoclips y sus canciones, algunas escritas por ella y otras que realiza en colaboración con compositores y arreglistas de Mazatlán, México, donde radica.

Actualmente promueve “TMG”, un sencillo del disco “Desamor”, que estrenará en febrero.

“La canción trata sobre el enamoramiento, de cuando te gusta una persona”, dijo. “Yo se la dediqué a una persona muy especial para mí”.

El resto del álbum está enfocado en temas para quienes no tienen suerte en el amor, como yo”, aseguró.

Su música es una mezcla de ritmos urbanos y mexicanos, que es una manera de honrar a uno de los estados mexicanos —Sinaloa—, que más ha dado música al mundo con su potente banda de viento.

Pero eso no quiere decir que todos sus seguidores están felices con la nueva faceta de la influencer. Como suele suceder en estos casos, hay quienes no ven con buenos ojos la transición de Katia, y más aún, no la sienten honesta.

“Ha sido un poco difícil”, dijo, “porque en la actualidad como que la gente no lo cree; pero lo que quiero es darle credibilidad para que vean que es algo que me gusta y me interesa”.

Porque los haters nunca faltan, y fueron los primeros en atacar a la ahora cantante cuando estrenó su proyecto musical.

“Yo sabía a lo que me atenía”, dijo. “Pero lo más importante es no darle importancia porque siempre hago lo que me gusta, sin importar lo que la gente diga”.