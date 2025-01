Premios Oscar 2025: Conoce a todos los nominados

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado a sus nominados para la 97ª edición de los Premios Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood, en una ceremonia que reunirá a los artistas más destacados y aclamados por el público.

Fue durante una transmisión en vivo desde el Teatro Samuel Goldwyn que la actriz Rachel Sennott y el comediante Bowen Yang dieron a conocer los nombres de las producciones y los histriones que se disputan la presea en las 24 categorías principales de los premios.

Cintas como “Emilia Pérez” y “Wicked” lideran la lista de nominaciones y se disputan el título a ‘Mejor Película del Año” junto a otras grandes producciones. En la categoría de ‘Mejor director’, figuran nombres como: Jacques Audiard y Sean Baker, por Anora.

Este anuncio llega unos días después de la fecha inicial prevista (17 de febrero), pospuesta por La Academia debido a los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles, así como a los hogares de algunos miembros votantes.

A la par de esta decisión, la institución extendió el periodo de votación y canceló el tradicional almuerzo de los nominados, destinando los $250,000 dólares presupuestados para el evento a apoyar a las víctimas de este desastre natural.

Sin embargo, la fecha oficial de la gala de los Premios Oscar 2025 se mantiene en pie, teniendo lugar el 2 de marzo de 2025, bajo la conducción del presentador y comediante Conan O’Brien.

Checa la lista completa de nominados aquí:

Mejor película

Nickel Boys

I’m still here

Emilia Pérez

The Brutalist

Conclave

The Substance

Anora

Wicked

A complete unknown

Dune: Part II

Mejor director

Brady Corbet – The Brutalist

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Edward Berger – Conclave

Sean Baker – Anora

Coralie Fargeat – The Substance

Mejor actor principal

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A complete unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fines – Conclave

Sebastian Stan – The Aprentice

Mejor actriz principal

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mike Madyson – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin – A real pain

Guy Pearce – The Brutalist5

Yura Borisov – Anora

Denzel Washington – Gladiador II

Clarence Maclin – Sing Sing

Mejor actriz de Reparto

Monica Barbaro- A complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor diseño de vestuario

A complete Unknown

Nosferatu

Conclave

Gladiador 2

Wicked

Mejor diseño de producción

Dune: Part Two

The Brutalist

Conclave

Wicked

Nosferatu

Mejor guion original

Anora

The Brutalist

A real pain

The Substance

Sempember 5

Mejor Guion adaptado

A complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Mejor película internacional

I’m Still Here – Brasil

The Girl With the Needle – Denmark

Emilia Pérez – France

The seed of the sacred fig – Germany

Flow – Latvia

Mejor edición

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Mejor sonido

Dune 2

Emilia Pérez

Wicked

A Complete Unkwon

The Wild Robot

Mejor cinematografía

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Pérez

María

Nosferatu

Mejor maquillaje

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

The Brutalist

Mejor banda sonora

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

Mejor película animada

Flow

Inside Out 2

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Mejor canción original

“El Mal” – Emilia Pérez

“The Journey” – The six triple eight

“Like a bird” – Sing Sing

“Mi Camino” – Emilia Pérez

“Never too late” – Elton John: Never too late

Mejor largometraje documental

Black Box Diaries

No other land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D’etat

Sugarcane

Mejor cortometraje documental

Death by numbers

I am ready, Warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

