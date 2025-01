Se tambalea fichaje de Cruz Azul: Ante posible salida de Anselmi, Mateusz Bogusz duda en firmar

La posible salida de Martín Anselmi dejaría un daño colateral en Cruz Azul y sería la caída del fichaje de Mateusz Bogusz, el jugador que cubriría la posición que dejó vacante Luis Romo.

El aún mediocampista del LAFC de la MLS tenía todo arreglado para llegar a la Liga MX y subirse a la Máquina Celeste; sin embargo, ante los fuertes rumores que iniciaron ayer sobre la salida del director técnico argentino, el jugador habría pedido una pausa en el proceso de transacción.

Desde que el miércoles se reveló la posibilidad de que el estratega de Cruz Azul se marchara al Porto de Portugal, Mateusz Bogusz habría dudado en firmar su contrato con Cruz Azul, el cual ya estaba arreglado, según los reportes, con todo y que solo hacía falta que se trasladara y aprobara las pruebas médicas para estampar su rúbrica.

De acuerdo con lo publicado con ESPN, este jueves se esperaba que el representante del futbolista del club de Los Ángeles viajara a México para preparar todos los detalles del contrato; sin embargo, no lo hizo y todo apunta a que el jugador fue quien le dijo que detuviera el traspaso, ya que no se siente cómodo con el cambio en medio de esta situación.

Los argumentos de Bogusz serían que Anselmi fue quien lo convenció de jugar para Cruz Azul, al prometerle un proyecto sólido que apunta a grandes cosas. El jugador se ilusionó tanto que, pese a tener ofertas de otros clubes de la MLS, convenció al LAFC de aceptar la propuesta de La Máquina Celeste.

Esto nos hace pensar que, si Anselmi se va, Bogusz no llegaría al equipo de la Liga MX, lo cual sería algo que impactaría a Cruz Azul, ya que se quedarían sin una figura de autoridad que sustituya a Luis Romo, quien se fue a Chivas.

¿Martín Anselmi sigue con Cruz Azul?

Hasta el momento Anselmi sigue siendo parte del equipo; de hecho, dirigió el entrenamiento matutino de este jueves sin contratiempos.

Su contrato sigue vigente, lo que necesita para desvincularse es que se liquide la cláusula de rescisión que lo liberaría, la cual es de $5 millones de dólares y aún no está pagada.

La partida parece inminente y se dice que solo es cuestión de tiempo. La duda inmediata que surge es si dirigirá el partido de este fin de semana contra Puebla, ya que se ha mencionado que la directiva no lo dejará, pero si no se firma la rescisión no habría motivo para no verlo en el banquillo.

