ICE intentó ingresar a primaria con 90% de estudiantes hispanos en Chicago

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó realizar un operativo migratorio en una escuela primaria que tiene 90% de estudiantes hispanos en Chicago, Illinois, confirmaron las autoridades escolares.

Las autoridades escolares no permitieron el ingreso de los agentes migratorios y, en conferencia de prensa, confirmaron que todos los estudiantes se encuentran a salvo.

“A los agentes de ICE no se les permitió ingresar a la escuela y no se les permitió hablar con ningún estudiante o miembro del personal”, dijo Bogdana Chkoumbova, directora de Educación (CEdO) de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

Los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria Hamline, un plantel de K-8 con 529 estudiantes. Se trata de niños de entre cinco y 14 años.

“Se siguieron nuestros protocolos. Estamos muy agradecidos con nuestro personal escolar por seguir el protocolo establecido del distrito”, agregó la funcionaria.

Aseguró que los estudiantes están protegidos bajo los lineamientos estatales y que a ninguno se les pregunta sobre su estatus migratorio.

“CPS no pregunta por el estado migratorio de nuestra familia [estudiantil]. No nos coordinaremos con inmigración y control de aduanas. No comparte los registros de los estudiantes con ICE, excepto en el caso poco común en que haya una orden judicial o el consentimiento de un padre o de un padre o tutor”, agregó la funcionaria escolar.

Como los expertos han señalado, los agentes de ICE que intenten ingresar a espacios cerrados deben tener una orden judicial firmada por un juez, por lo que Chkoumbova confirmó que se mantendrá esa política.

“No permitiremos que los agentes de ICE accedan a las instalaciones de CPS a menos que presenten una orden judicial penal firmada por un juez federal, y no admitiremos a los agentes de ICE en nuestra escuela en base a una orden administrativa, una orden de detención de ICE u otro documento emitido por una agencia que haga cumplir las leyes de inmigración civil”, agregó.

Tras negárseles el paso al plantel, los agentes de ICE se fueron. No hubo detalles sobre el tipo de operativo que pretendían implementar.

Fin de política de ‘áreas sensibles’

ICE tenía una política de evitar operativos en ‘áreas sensibles’, las cuales incluían escuelas, iglesias, refugios, tribunales y otros espacios, pero oficialmente ya no aplicará tal restricción para sus operaciones.

El caso de la escuela en Chicago es el primero reportado oficialmente como un intento de agentes de ICE de realizar una redada, luego de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que amplían las acciones contra indocumentados.

