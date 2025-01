Shakira anuncia dinámica para subir a un fan al escenario durante su gira

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos de la cantante Shakira luego de darse a conocer la emocionante dinámica con la que planea elegir a varios de sus seguidores más fieles a compartir el escenario con ella. ¿En qué consiste dicho concurso? Sigue leyendo para enterarte.

“Camina con la Loba” es el nombre de la actividad en redes sociales que permitirá a los fanáticos de varios países competir por la oportunidad de subir al escenario con la colombiana durante alguno de los conciertos de su gira “Las Mujeres No Lloran”.

De acuerdo con los detalles proporcionados desde su página web oficial, hasta el momento solo podrán ser seleccionados fanáticos que residan en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Aunque no se descarta la posibilidad de que más adelante se agreguen más países a la lista.

“¿Quieren acompañarme y caminar conmigo al escenario?”, cuestionó la famosa a través de una publicación realizada desde su cuenta oficial de Instagram en la que proporcionó más de los requisitos para participar en la dinámica.

Dentro de las bases es necesario contar con un boleto de entrada para alguno de los conciertos que se realizarán en los países participantes mencionados anteriormente. Aquellos fans que ya cuenten con una entrada pueden registrarse en el sitio web de Shakira, en donde se les proporcionarán instrucciones específicas según su país.

El registro estará abierto solo por 32 horas y posterior a estos sencillos pasos, el público recibirá detalles adicionales por correo electrónico sobre la siguiente fase dentro de la dinámica.

Las respuestas a esta iniciativa no se hicieron esperar desde plataformas como Instagram y X; algunos de los comentarios que destacaron son: “Me acaban de dar tres infartos. Dios, haz tu obra”, “Ahí estaremos caminando contigo”, “Ayyyyyyyyy que lindoooooooo yo quieroooooooo” y “Si me desmayo en la tarima, please no me bajen, es justamente donde debo estar”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• “Shakira, hermana, ya eres mexicana”: Así fue recibida la cantante en México

• Shakira ensayó junto a uno de sus hijos para su gira Las mujeres ya no lloran

• La reacción de Shakira al ver cómo será el escenario de su gira Las mujeres ya no lloran