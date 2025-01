Talleres de inmigración empoderan a la comunidad indocumentada en LA

La ciudad de Los Ángeles ha abierto la línea de ayuda 888-624-4752 para cualquier emergencia o eventualidad que pudieran tener los inmigrantes con las autoridades de ICE.

Al mismo tiempo, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) continúa desarrollando los foros “Conoce tus Derechos”.

Con la participación de cientos de personas, la organización más grande de defensa de los derechos de los inmigrantes está educando a las personas para saber cuál debería ser postura, en el hipotético caso de encontrarse con agentes de inmigración.

“Siempre se han ofrecido estos foros de “Prepárate para Quedarte”, dijo Jorge Mario Cabrea, portavoz de CHIRLA. “Siempre han estado disponibles y se ofrecen regularmente en escuelas e iglesias”.

Cabrera declaró a La Opinión que las peticiones para llevar a cabo los foros en distintos lugares se han multiplicado 10 veces “desde que el señor Trump ganó las elecciones”.

De hecho, después del 6 de noviembre de 2024, CHIRLA ha completado por lo menos 150 talleres en las escuelas, con grupos de padres, de inquilinos, proveedores de la salud, negocios y otras organizaciones comunitarias.

“Los talleres se enfocan en el tema de “Prepárate para Quedarte”, dijo Cabrera. “Es un tema positivo para empoderar a la comunidad y para que no tenga miedo”.

Dichos talleres se han ofrecido no solamente en Los Ángeles, sino en otras ciudades donde CHIRLA tiene oficinas, como Livermore y Sacramento.

“Si van a tu casa, no abras la puerta”

A mitad de la semana, en las oficinas de la Union de Maestros de Los Ángeles (UTLA), numerosas familias, líderes comunitarios e inmigrantes y ciudadanos de piases latinoamericanos acudieron a un taller educativo de inmigración dirigido por Pedro Trujillo, Elizabeth Rodríguez y Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

Los talleres informativos son ahora más relevantes, después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rescindido la protección que existía en lugares “sensitivos” como escuelas, hospitales e iglesias frente a presuntas redadas.

“La educación tiene que ser masiva”, indicó Angelica Salas. “A través del canal de televisión de CHIRLA y de nuestras redes sociales hemos llegado a miles de personas, pero es necesario que todos hagamos más”.

Salas informó que, además de trabajar con las escuelas y los sindicatos de maestros y de trabajadores, “a la gente se le debe informar que tiene que aprender a mantenerse callada, a no firmar ningún papel que no entienda y, asegurar que, si van a tu casa, no abrirles la puerta sin que muestren una orden judicial”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA sigfue educando a la comunidad latina sobre sus derechos frente a las autoridades de migración.

Para la directora ejecutiva de CHIRLA, la gente tiene que escuchar esas recomendaciones “una y otra vez” para ejercer sus derechos.

Dio a conocer que el esposo de una voluntaria de la organización defensora de los inmigrantes se mantuvo en silencio frente a agentes de inmigración, y, aunque fue detenido, abogados de CHIRLA lograron su liberación.

Sujetos a una deportación expedita

De igual manera, el presidente Trump ha dado poder a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para acelerar la deportación de inmigrantes que llegaron legalmente a los Estados Unidos.

El memorando, enviado el jueves por la noche por la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, dice que un migrante a quien “se le ha concedido libertad condicional [humanitarian parole] bajo una política que puede ser pausada, modificada o terminada” y podría estar sujeto a una deportación expedita.

Así, ICE tiene la libertad de deportar a los inmigrantes cubiertos por dichos programas de “libertad condicional”, utilizados para conceder la entrada a inmigrantes por razones humanitarias urgentes.

El programa de libertad condicional de la administración del expresidente Joe Biden amparaba a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) y permitió que ciertos inmigrantes de esos países solicitaran el estatus de libertad condicional en Estados Unidos hasta por dos años. Sin embargo, había condiciones para los solicitantes, por ejemplo, debían tener un patrocinador en Estados Unidos y pasar un control de seguridad.

Ambos programas, sin embargo, ya fueron eliminados desde que Trump asumió el poder esta semana.

Nicaragüense: “Permanecer callado es la clave”

Roger Aguilar, su esposa Keyla Vega y sus dos hijos, de 11 y nueve años, arribaron a Estados Unidos en diciembre de 2022.

Vinieron huyendo del régimen comunista del presidente nicaragüense Daniel Ortega, y, como todos los inmigrantes indocumentados, saben que están en la mira de la administración de Donald Trump.

Roger es un emprendedor de negocios.

De hecho, dice que vende “de todo” en un mercadito de pulgas y económicamente le está yendo “súper bien”, comparando la situación con su país natal.

“Hay una diferencia abismal entre mi país y Estados Unidos”, afirmó. “Imagínese venir de un país comunista a uno donde sí hay libertad de expresión”.

“Hay mucho temor con las noticias de inmigración que están saliendo a diario”, añadió Roger. “Eso nos llena todavía con más de temor, aunque me pienso seguro, porque teniendo a nuestro lado al Dios todopoderoso podremos vencer”.

Sin embargo, al final del taller informativo en UTLA, dijo: “Lo que aprendí me da más seguridad para mantenerme callado en todo momento si llegara a encontrarme con alguien de ICE”.

La comunidad inmigrante se está educando para defender sus derechos y pasa la voz a sus vecinos ante cualquier eventualidad con agentes de ICE.

Y si los agentes te presionan a que les des tu nombre, o les digas de dónde eres. ¿Qué harías?

“Quedarme callado. Tengo el derecho a no decirles nada”, dijo Roger.

Pero ellos gritan e intimidan a la gente que no quiere cooperar, se le dijo.

“No soy muy fácil de que me convenzan”, respondió.

Su esposa Keyla, quien trabaja en un restaurante mexicano, comentó que, gracias al foro comunitario que organizó CHIRLA, “ahora ya tenemos un poco más de conocimiento saber cómo vamos a actuar a la hora que lleguen, si se diera el caso y nunca abrirles la puerta”.

Puntos básicos de la educación a inmigrantes:

Si usted cree que está en riesgo de una deportación, es importante que se prepare y vaya a una consulta con un experto en leyes migratorias.

Prepare un plan familiar para asegurarse de que tenga sus asuntos en orden. ¿Dónde van a quedar sus hijos si el papá o una mamá es detenida o deportada?

Ahorre dinero para poder a pagar a un abogado, ya que los servicios gratuitos o de bajo costo son muy limitados en todo el país.

Usted tiene derechos constitucionales, aun si es indocumentado /a. Se incluyen: el permanecer callado, no proveer información innecesaria a las a los oficiales y no portar documentos falsos.

No mienta a las autoridades y tampoco firme ningún papel.

Tenga consigo números de teléfono importantes para que pueda encontrar un ser querido.

Se le urge a la comunidad que discuta estos estos recursos con otros miembros de su vecindario para que la gran mayoría está informada.

Ante una probable emergencia, llame al 888-624-4752

Fuente: CHIRLA