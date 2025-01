Domènec Torres critica a Anselmi, mientras Larcamón evita crucificar a su paisano

Mientras el técnico argentino del Necaxa, Nicolás Larcamón guardó silencio y no quiso sumarse a las críticas contra su compatriota Martín Anselmi, el español Domenec Torrent estratega de Atlético San Luis criticó la forma de cómo abandonó al Cruz Azul, el estratega sudamericano.

Ambas declaraciones se dieron dentro del cúmulo de críticas que se han realizado en contra de la decisión que tomó Martín Anselmi al aceptar una oferta del FC Porto de Portugal, haciendo válida una cláusula de rescisión de contrato, cuando tenía un acuerdo vigente por los próximos cuatro años con el Cruz Azul que le representaba un salario mensual de $120,000 dólares ($2 millones, 433 mil pesos aproximadamente).

Domènec Torrent, técnico de Atlético de San Luis:



“Cuando haya alguna oferta, ellos (la directiva) van a decidir, yo no”



“Yo tengo otros valores, soy incapaz de venir aquí, pagar una cláusula y marchar, a mí me educaron decidir otra manera”



En el caso de Larcamón, el estratega necaxista expuso que: “ Es antipático que los técnicos en actividad opinen y hagan leña del árbol caído en esta situación. Porque hay que estar en los zapatos de Anselmi, conocer lo interno de Cruz Azul para saber cómo se dio, por eso no me interesa opinar”.

Por su parte Domenec Torrent técnico del Atlético San Luis, destacó que no es correcto marcharse, cuando se tiene contrato, sobre todo, porque eso demuestran los valores de cada profesional.

“Al menos yo sé dónde estoy, estoy en un club que tiene un presupuesto de 14o. 15o. lugar en la Liga MX. Tengo experiencias inolvidables en equipos top y los directivos saben que cuando haya una oferta, ellos van a decidir, no yo. Sobre todo porque tengo otros valores.

Torrent, quien formó parte del equipo de trabajo del cotizado entrenador español Pep Guardiola del Barcelona y el Manchester City, en el sentido de que este asunto pasa por los valores con los que te hayan criado durante tu vida.

“A mí me llega a un equipo y soy incapaz de pagar una cláusula y marcharme, a mí me educaron de otra manera “, destacó el técnico hispano, quien resaltó que las condiciones para irse de un equipo siempre las deben saber los directivos y no irse sin avisar.

Los antecedentes del tema Anselmi

Las declaraciones tanto de Larcamón como de Torrent forman parte de toda la serie de opiniones que se han vertido a lo largo de la semana después de qué Anselmi anunció que se iba de la Liga MX al aceptar una oferta del FC Porto de Portugal, cuando desde hace tres semanas había exigido a la directiva de Cruz Azul armar un equipo competitivo contratando a jugadores como Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, el méxico-argentino Luka Romero y el polaco Mateusz Bogusz.

Dichos jugadores que junto con los refuerzos del torneo pasado hicieron un total de más de 70 millones de dólares (1 mil 400 millones de pesos aproximadamente) en el armado del plantel cementero para el torneo Clausura 2025.

¡MOLESTO POR SER CUESTIONADO SOBRE LA SITUACIÓN DE ANSELMI!💢



Nicolás Larcamón fue tajante sobre este tema, ya que afirma que al no estar en los zapatos del aún estratega de Cruz Azul, hablar de ello se le hace de mal gusto🗣️ pic.twitter.com/LVrfVkDpGj — Claro Sports (@ClaroSports) January 25, 2025

A Anselmi se le acusa de no respetar los códigos a la hora de definir un contrato, pero sobre todo, porque dejó tirado el trabajo y existe el riesgo de que lo sancionen por abandono laboral, después de qué el FC Porto de Portugal no ha liquidado el monto de la cláusula de rescisión de contrato que la directiva de Cruz Azul asegura asciende a 5 millones de dólares ($100 millones de pesos aproximadamente).

Este último detalle ha generado toda una serie de controversias, porque desde Portugal se asegura que el cuadro lusitano tiene un documento firmado por el uruguayo Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul que asciende a un total de 2.8 millones de euros paréntesis alrededor de 3 millones de dólares ($60 millones de pesos aproximadamente) cuando el presidente de Cruz Azul Víctor Velázquez y el departamento jurídico cementero siguen manejando que la oferta total para liberar el transfer de Martín Anselmi asciende a la cantidad total de 5 millones de dólares.

