‘No nos van a destruir’: comunidad Trans ante orden ejecutiva de Trump

En su primer día como presidente de Estados, Donald Trump emitió una orden ejecutiva que establece que su gobierno solo reconocerá el sexo asignado a una persona al nacer, y que ahora solo habría dos géneros hombre o mujer en el país.

Como consecuencia, no habrá más financiamiento federal para los programas que reconozcan a las personas transgénero.

Esto significa que las mujeres trans que caigan en prisión tendrán que purgar sus condenas en cárceles o prisiones federales.

También los pasaportes de las personas no binarias que no se identifican como mujer y hombre, y que marcan con un X el género, ya no serán válidos.

“Esto es un ataque contra nuestra comunidad. No le pedimos permiso al gobierno para ser como somos; y ellos no puede dictar cómo podemos ser”, dijo Bamby Salcedo, líder de la organización TransLatin@ Coalition.

Agregó que han pasado 500 años, y siguen tratando de eliminar la existencia de las personas trans; y siguen sin lograrlo.

“Es muy desafortunado que esto pase para nuestras comunidades. También sabemos que hay una Constitución, y que tenemos derechos civiles que no se pueden tocar. Obviamente tenemos que hacerle frente a todos estos ataques que estamos experimentando, pero al final no van a poder eliminar quiénes somos como personas”.

Bamby Salcedo, fundadora de TransLatina Coalition, fue víctima de maltrato mientras estaba en un centro de detención privado. (Foto: Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Preocupación por los fondos

Bamby dijo que como organización TransLatin@ reciben algunos fondos federales, y están analizando cómo van a subsistir si se los quitan.

“Estamos viendo y consultando con asociados las cuestiones legales y vamos a explorar un plan B para que en caso de que se haga efectivo el recorte de fondos; al mismo tiempo, estamos abogando para que el gobernador y los legisladores respondan y aporten fondos para las necesidades de nuestras comunidades”.

La defensora de la comunidad latina trans dijo que en los últimos diez años habían tenido muchos avances, pero hoy se los quieren quitar con una orden ejecutiva.

“También tenemos una legisladora estatal que quiere echar abajo la ley SB 132 que dice que las personas Trans pueden hacer su condena en un lugar seguro”, dijo Bamby, quien pasó 15 años de su vida entrando y saliendo de las cárceles del condado.

“Lo de mandarnos a las cárceles y prisiones de hombres no es nuevo. Aún en California, el sistema penitencial te pone bajo en una prisión para hombres y mujeres, de acuerdo a tus genitales”.

Terminó diciendo, que a lo largo de la historia, las mujeres Trans siempre han experimentado ataques, por lo que la nueva embestida de Trump no las sorprende.

“No van a poder destruirnos. No podrán contra la fuerza divina”.

Bienestar no se quedará cruzado de brazos ante embestida del presidente Trump contra la comunidad Trans. (Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

Trans y no binarias

Roberto Contreras, director ejecutivo de la organización comunitaria Bienestar enfocada en atender los problemas de salud que enfrentan los latinos y la población LGBTQ+, dijo que lo que Trump está proponiendo va a afectar mucho a la comunidad que representan, sobre todo a las personas Trans y no binarias.

“No van a tener documentos oficiales con el género con el que se identifican”.

Pero además manifestó que les preocupa que se repita lo que pasó en el 2017, cuando se vieron muchos ataques de odio contra las comunidades de color, y se incrementaron casi 50% para las personas trans.

“Esto va a dar licencia a estas personas para que se sientan cómodos de atacar a nuestra comunidad con violencia”.

También hizo hincapié en que el presidente Trump no tiene autoridad para anular la Constitución ni los precedentes establecidos.

“Muchas de estas directivas, se refieren a asuntos en los que el presidente no tiene control. Por eso estamos trabajando y organizándonos con grupos a nivel local, estatal y nacional para parar estas órdenes”.

El directivo de Bienestar mencionó que no se descarta entablar demandas contra las acciones del gobierno para que la corte decida si se pueden implementar.

“Estas directivas son discriminatorias e inconstitucionales, y si dejamos que se hagan realidad, va a ver mucho odio y discriminación contra nuestra comunidad en el trabajo, la vivienda, lugares de educación y en la atención médica”.

Impacto negativo

Señaló que si les cortan los fondos para servicios médicos a la comunidad transgénero y para que hagan su transición, el impacto será muy negativo para el resto de sus vidas.

“Por el momento, estamos actuando con precaución, viendo qué va pasar, deseando que no se dé la implementación, y tomando en cuenta que los procesos que quiere hacer Trump toman mucho tiempo para hacerse realidad. No entran de inmediato en vigor”.

Sin embargo, enfatizó que la orden de remover los programas de diversidad e inclusión, van a crear mas odio y más discriminación en muchos lugares.

“Debemos considerar que históricamente la comunidad LGBTQ+ ha sido discriminada y rechazada. Ya de por si los latinos somos discriminados y si le agregan que son LGBTQ+, es peor”.

Consideró que en las últimas tres décadas han hecho un gran progreso de aceptación en la sociedad porque se han dado cuenta que la población LGBTQ+ participa, ayuda y engrandece a la comunidad.

“Mucho de este odio, homofobia, transfobia, viene que no saben de la comunidad y de nuestras aportaciones. Hacemos mucho más que nuestros opresores. Lo que pase en nuestros dormitorios, no afecta a nadie”.

Dijo que con los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el gobierno, lo que se busca es una oportunidad de un trato igual, justo, con dignidad y respeto a las voces.

“No tiene nada que ver con discriminación a nadie. Los programas DEI buscan obtener el derecho de ser quien eres en un espacio sano y a salvo y expresarte sin temor alguno. Que se nos trate igual y con dignidad”.

Prometen acción

Contreras dijo que ante las acciones de Trump no se quedarán de brazos cruzados sin hacer nada.

“Le pedimos a nuestra comunidad que no se desespere. Los vamos a necesitar como voluntarios y para que salgamos a las calles y hagamos que nuestras voces se escuchen”.

Reveló que hay nerviosismo principalmente entre la comunidad LGBTQ+ que no tiene papeles.

“Si el gobierno federal no quiere darle a Bienestar los fondos para proveer servicios médicos, nosotros vamos a seguir”.

Y agrega: “No se preocupen. Aquí en Bienestar, es un lugar seguro. Tenemos planes de contingencia por si viene ICE a nuestras clínicas. Tenemos rutas de escape. Así como nos defendimos en los 90, en los 80 y en los años 2000, esta vez demandaremos nuestros derechos y haremos un frente contra las órdenes anticonstitucionales de Trump”.