Quién fue y qué hizo el presidente William McKinley, que Trump dice que admira

William McKinley ocupó la Casa Blanca hace más de un siglo, pero sus ideas podrían influir en las políticas del actual presidente, Donald Trump.

En su discurso inaugural este 20 de enero, Trump alabó en repetidas ocasiones a McKinley.

“El presidente McKinley hizo muy rico a nuestro país mediante aranceles y talento. Era un hombre de negocios nato”, dijo el mandatario.

Trump también prometió cambiar el nombre de la montaña más alta de América del Norte, Denali, que se encuentra en Alaska, y llamarle nuevamente Monte McKinley, como fue conocida durante más de un siglo hasta 2015.

En ese año el expresidente Barack Obama revirtió el nombre de la montaña a Denali, el nombre original dado al lugar por los habitantes nativos de Alaska.

“Restauraremos el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Monte McKinley, donde debe estar y donde pertenece”, dijo Trump en su discurso.

El mandatario agregó que McKinley “le dio a Teddy Roosevelt el dinero para muchas de las grandes cosas que hizo, incluido el Canal de Panamá, que tontamente ha sido entregado al país de Panamá después de Estados Unidos”.

¿Qué políticas en concreto promovió William McKinley? ¿Y se pueden considerar realmente alineadas con la ideología de Trump?

Getty Images: Trump prometió cambiar el nombre de la montaña más alta de América del Norte, Denali, que se encuentra en Alaska, y llamarle nuevamente Monte McKinley.

“Napoleón de la protección”

William McKinley fue el vigésimoquinto presidente de Estados Unidos y un veterano de la Guerra de Secesión.

El político republicano fue congresista por el estado de Ohio antes de ejercer la presidencia desde 1897 hasta su asesinato en 1901.

McKinley promovió con vehemencia como congresista la imposición de aranceles a las importaciones y logró la aprobación de la legislación que llevó su nombre, la Ley McKinley de Aranceles de 1890, McKinley Tariff Act.

El entonces parlamentario fue incluso apodado por la prensa de la época como el “Napoleón de la protección”.

“McKinley, cuando era congresista por Ohio, era un republicano proteccionista que creía que los aranceles eran esenciales para el desarrollo de la industria nacional”, dijo a BBC Mundo el historiador Iwan Morgan, profesor emérito de estudios sobre Estados Unidos en University College London, UCL.

Sin embargo, los nuevos gravámenes no estuvieron exentos de críticas.

“Fue algo muy controvertido, ya que los agricultores y los intereses no industriales lo consideraron un subsidio a las empresas”, señaló Morgan.

McKinley perdió su escaño en el Congreso ese mismo año y el presidente republicano Benjamin Harrison perdió las elecciones en 1892.

Los demócratas redujeron los aranceles en 1894.

Getty Images/Heritage Images: El presidente McKinsley en la Casa Blanca en noviembre de 1900.

“Las guerras comerciales no son rentables”

McKinley volvió a ser gobernador de Ohio en 1892 y ganó las elecciones presidenciales de 1896.

Tras asumir la presidencia introdujo otro gravamen, el Arancel Dingley, que lleva el nombre de Nelson Dingley, un congresista de Maine.

Esta ley de 1897 aumentó los aranceles sobre productos de consumo como la lana, el lino, la seda, la porcelana y el azúcar. Algunos aranceles alcanzaron un máximo del 52%, según el Instituto Peterson de Economía Internacional, un centro de análisis con sede en Washington.

Sin embargo, para entonces McKinley había suavizado su postura sobre los aranceles y era partidario de acuerdos comerciales.

El Instituto Petersen señala que como presidente McKinley tenía “más visión de futuro que como representante de Ohio”.

McKinley escribió en este período que “las guerras comerciales no son rentables. Una política de buena voluntad y relaciones comerciales amistosas evitará represalias”. Se trata, de acuerdo al Instituto Petersen, de una perspectiva “difícilmente trumpiana”.

El profesor Morgan señala que McKinley suavizó su postura sobre aranceles como presidente “porque no quería involucrar a Estados Unidos en una guerra comercial“.

“Él prefería cada vez más acuerdos comerciales recíprocos con otras naciones que regularan los aranceles para garantizar un flujo razonable de comercio internacional sin dañar las industrias nacionales”.

“Trump parece no ser consciente de ello, tal vez porque McKinley no llegó muy lejos en la negociación de estos acuerdos, que a los británicos en particular no les gustaban”.

Trump amenazó durante su campaña electoral con imponer nuevos aranceles a productos de México, Canadá y China.

En un comunicado afirmó que el gravamen sería del 25% a las importaciones que lleguen a su país desde Canadá y México. También señaló que impondría un arancel adicional del 10% a los productos provenientes de China.

Getty Images: “El presidente McKinley hizo muy rico a nuestro país mediante aranceles y talento. Era un hombre de negocios nato”, dijo Trump en su discurso inaugural el 20 de enero.

Expansionismo

Otra política de McKinley que ha generado comparaciones con Trump tiene que ver con ambiciones territoriales.

Trump manifestó interés en comprar Groenlandia y dijo que recuperaría el Canal de Panamá.

En el caso de McKinley, el mandatario del siglo XIX adquirió los territorios de Guam, Puerto Rico y Filipinas tras la derrota de España en la guerra hispano-estadounidense.

“McKinley trató de evitar entrar en guerra con España por Cuba, pero algunas personas como el magnate de la prensa William Hearst azuzaron a la opinión pública”, señaló Iwan Morgan.

“El buque de guerra estadounidense Maine explotó en circunstancias misteriosas en el puerto de La Habana y se convirtió en el casus belli (el disparador de la guerra)”.

“Una vez terminada la guerra, la administración McKinley vio la oportunidad de apoderarse de los territorios coloniales españoles y proyectar el poder económico estadounidense hacia América Latina y Asia Oriental”.

¿Podría Trump adquirir territorios y expandir el territorio estadounidense al igual que McKinley?

Para el profesor Morgan, Trump ve al Canal de Panamá como una cuestión simbólica asociadada a “hacer a EE.UU. grande otra vez”.

“Y codicia Groenlandia por su riqueza mineral y para mantenerla fuera del alcance de China y Rusia”.

“Pero a pesar de toda su bravuconería, creo que no busca hacer eso por la fuerza de las armas”.

Morgan afirma que “Trump está más interesado en acuerdos que le permitan comprar nuevos territorios (como hizo Estados Unidos con la compra de Luisiana a Francia en 1803) y la compra de Alaska a Rusia en 1867”.

McKinley no llegó a concretar muchos de sus planes.

El político fue reelegido presidente en 1900, pero el anarquista Leon Czolgosz le disparó durante la Exposición Panamericana en Búfalo, Nueva York, en 1901.

McKinley murió pocos días después y fue sucedido por Theodore Roosevelt.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.