Zar fronterizo arremete en contra del Papa Francisco por criticar las deportaciones de inmigrantes

Thomas Douglas Homan, quien fue nombrado zar fronterizo por Donald Trump, despotricó en contra del Papa Francisco debido al repudio que el sumo pontífice mostró hacia las órdenes firmadas por Donald Trump con el objetivo de realizar deportaciones de inmigrantes carentes de documentación para acreditar su estancia en Estados Unidos.

Desde sus primeras horas al frente de la Casa Blanca, el republicano de 78 años firmó una orden decretando emergencia en la frontera sur, esto con el propósito de reforzar las zonas de acceso de inmigrantes que trataran de cruzar hacia territorio estadounidense a través de México.

Bajo este planteamiento, 1,500 integrantes de las fuerzas armadas fueron asignados a zonas fronterizas con la misión de arrestar a futuros inmigrantes.

Casi a la par firmó otra orden para rescindir la ciudadanía por derecho de nacimiento, medida destinada para que los hijos de inmigrantes no puedan ser considerados estadounidenses.

Por si esto fuera poco, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó al personal de la Administración de Control de Drogas (DEA), de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) y de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) para tomar parte en “la investigación, determinación de ubicación y detención” de inmigrantes carentes de documentación para acreditar su estancia en la Unión Americana.

El Papa Francisco considera vergonzosa la posición asumida por Donald Trump para enfrentar al fenómeno migratorio. (Crédito: Andrew Medichini / AP)

Todos estos lineamientos establecidos por Donald Trump le darán una base legal para iniciar la deportación masiva que tanto prometió durante su campaña política y la cual pretende realizar en breve.

Al respecto, durante su participación en el programa de televisión italiano Che Tempo Che Fa (Tiempo que pasa), el Papa Francisco quien se ha caracterizado por ser defensor de los derechos de los inmigrantes, calificó como vergonzosa la posición asumida por Trump en su regreso a Washington.

“Esto será una vergüenza. Hace que los pobres desgraciados que no tienen nada paguen la cuenta. ¡Esto no sirve! Ésta no es la manera de resolver las cosas. No es así como se resuelven las cosas”, indicó.

En respuesta, Tom Homan le recomendó al líder espiritual de los católicos resolver el problema que enfrenta su iglesia y no olvidar que en la sede papal también se construyó un muro para reforzar su seguridad.

“Tienen un muro alrededor del Vaticano. Y Si entras ilegalmente al Vaticano, el delito es grave. Se te acusará de un delito grave y te encarcelarán. Así que él puede proteger el Vaticano donde vive. Puede construir un muro donde vive, pero al pueblo estadounidense no se le permite eso.

El Papa debería atenerse a la iglesia católica y arreglar eso. Es un desastre”, señaló en una entrevista concedida a Collin Rugg.

