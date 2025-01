Cristina Porta afirma que apoyará a Aleska Génesis si entra a ‘La Casa de los Famosos All Stars’

Cristina Porta, la periodista española que se hizo notar por su actitud desafiante y su habilidad para enfrentarse a grandes nombres en La Casa de los Famosos 4, ha estado en el centro de atención nuevamente. A pesar de no ser una figura ampliamente conocida en el público latino de Estados Unidos, su paso por el reality show dejó huella, enfrentándose a varios artistas y demostrando que no temía jugar sin aliados. Ahora, con el regreso de la temporada All-Stars, Cristina ha revelado detalles sorprendentes sobre lo que espera de esta nueva edición y algunos de sus sentimientos personales.

En una entrevista reciente con Gerardo Escareño para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Cristina compartió su apoyo a la modelo venezolana Aleska, quien podría ser parte de la temporada All-Stars. Porta expresó su deseo de que Aleska “muestre una parte completamente diferente” de sí misma en el programa. “Ojalá se abra mucho más con las mujeres y no las vea como enemigas, sino al revés”, comentó Cristina, destacando que fuera del reality Aleska había logrado establecer una relación positiva con ella. Porta agregó que le gustaría que la modelo sacara a relucir una faceta que no pudo mostrar en su momento dentro del juego.

El apoyo de Cristina hacia Aleska es relevante, ya que la venezolana ha estado en el ojo público recientemente debido a su ruptura con Clovis Nienow y su incursión en el mundo de la conducción en el programa En Casa con Telemundo. Con estas declaraciones, Cristina reafirma su postura de apoyo y busca ver una versión más abierta y amistosa de Aleska si es que decide regresar a la casa.

Pero no todo es apoyo y buenas intenciones para Cristina Porta. La periodista española también ha revelado que está trabajando con sus abogados en una posible demanda contra Alfredo Adame, actor y figura polémica del programa, a quien logró eliminar durante su participación en La Casa de los Famosos 4. En la entrevista, Cristina dejó claro que no está dispuesta a tolerar el comportamiento agresivo y los comentarios despectivos de Adame, quien fue conocido por su actitud confrontativa hacia ella y otros concursantes como Ariadna, La Divaza y Maripily. Porta señaló que el público fue testigo de sus enfrentamientos con Adame y, a pesar de la fuerte competencia, recibió el apoyo de la audiencia, lo que le permitió mantenerse en el juego hasta lograr su eliminación.

El regreso de Alfredo Adame para la temporada All-Stars ha generado revuelo, y Cristina no ha dudado en expresar su desacuerdo. “Yo creo que esta persona no debe estar en televisión”, comentó, asegurando que personajes como él no tienen cabida en los medios de comunicación de su país, España, donde, según ella, “se defiende la igualdad y el respeto al hombre y a la mujer”. Con estas contundentes declaraciones, Cristina deja claro que no tiene intención de permanecer en silencio frente a lo que considera actitudes inapropiadas.

Con su mirada fija en lo que podría ser su regreso a La Casa de los Famosos en la edición All-Stars, Cristina Porta se muestra más firme que nunca en sus principios y en su disposición a enfrentarse a los que considera injustos. Mientras tanto, su apoyo a Aleska y su denuncia contra Alfredo Adame dejan en evidencia el carácter directo y sincero que la caracteriza, tanto dentro como fuera de la casa.