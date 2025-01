Ford Ranger 2024: la mejor pick-up de Norteamérica

La industria automotriz celebró a uno de sus grandes protagonistas cuando la Ford Ranger 2024 fue reconocida con el prestigioso título de “North American Truck of the Year 2025”.

Este galardón, otorgado por un panel independiente de 50 jurados especializados de Estados Unidos y Canadá, subraya la excelencia en diseño, innovación y rendimiento de esta camioneta mediana.

El anuncio marca un hito significativo para la Ranger, que no solo ha evolucionado con las demandas del mercado, sino que también ha superado las expectativas en todos los aspectos evaluados, desde tecnología hasta experiencia de conducción.

El reconocimiento no es solo un premio; es una declaración del compromiso de Ford con la excelencia y la satisfacción del cliente.

La Ford Ranger 2024 no es cualquiera

Desde su presentación, la Ford Ranger 2024 ha llamado la atención por su combinación de estilo agresivo y funcionalidad. Su carrocería rediseñada integra líneas modernas que mejoran la aerodinámica sin sacrificar su robustez.

Ese equilibrio entre forma y función también se refleja en su interior, que ofrece un espacio cómodo y tecnológicamente avanzado para conductores y pasajeros.

Bajo el capó, la Ranger incorpora opciones de motorización que priorizan tanto la eficiencia como el poder.

Su motor está diseñado para responder a los desafíos de los terrenos más exigentes, desde caminos todoterreno hasta trayectos urbanos. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan versatilidad sin comprometer el rendimiento.

Tecnología que eleva la experiencia

Uno de los puntos fuertes de la Ranger 2024 es su arsenal de tecnología avanzada, diseñada para mejorar tanto la seguridad como la experiencia de conducción.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra el sistema Pro Trailer Backup Assist, que facilita maniobras de remolque complejas. Este sistema, combinado con características como frenado automático de emergencia y control de crucero adaptativo, posiciona a la Ranger como una líder en seguridad activa.

La potente Ford Ranger 2024. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Además, su sistema de infoentretenimiento, que incluye una pantalla táctil de alta resolución y conectividad sin interrupciones, permite a los usuarios disfrutar de un entorno digital intuitivo.

Estas prestaciones no solo mejoran la funcionalidad, sino que también refuerzan la confianza y el control al volante.

Ranger Raptor: la joya todoterreno

Para los entusiastas del off-road, Ford ofrece la versión Ranger Raptor, un modelo diseñado para llevar la aventura al siguiente nivel.

Equipado con un motor EcoBoost V6 de 3.0 litros que genera 405 caballos de fuerza y 430 lb-pie de torque, este modelo combina potencia y precisión.

Su sistema de gestión de terrenos incluye múltiples modos de conducción, entre ellos el exclusivo modo Baja, ideal para desafiar los paisajes más extremos.

La Ranger Raptor también cuenta con una suspensión trasera Watts Link y amortiguadores FOX Live Valve, que aseguran un control y estabilidad superiores. Estas características la convierten en una opción incomparable para quienes buscan una experiencia todoterreno sin precedentes.

Ha resultado un éxito global

La Ford Ranger 2024 no solo destaca en Norteamérica, sino que también ha dejado huella en mercados internacionales. Con producción en plantas de Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica y Tailandia, y presencia en más de 180 países, esta pick-up simboliza la excelencia global.

En Australia y Nueva Zelanda, la Ranger ha liderado las ventas, consolidándose como el vehículo más vendido en Australia durante 2024. Este éxito subraya el compromiso de Ford de ofrecer productos que se adaptan a las necesidades de los consumidores en cualquier parte del mundo.

El título de “North American Truck of the Year 2025” no solo celebra las cualidades excepcionales de la Ford Ranger 2024, sino que también refuerza su posición como una de las camionetas más completas y confiables del mercado.

Con innovaciones tecnológicas, diseño vanguardista y un rendimiento todoterreno sobresaliente, la Ranger está lista para enfrentar cualquier desafío y reafirmar su legado como un ícono automotriz global.