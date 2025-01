Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de enero de 2025

Escorpión

La vida te va a enseñar el camino justo para que veas tus sueños materializados solo debes ser muy cauteloso con las personas que te rodean para no cometer indiscreciones que tumben tus planes. Podrías sentirte algo solo o sola al ver que ciertas personas se han alejado de tu vida, eso no debe de quitarte el sueño, piensa qué necesitas para estar bien y ser feliz y ahí deberás de poner tu mayor empeño y no en quien no está o no se quiso quedar. Ya no caigas en provocaciones que podrían fregarte la existencia. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos pero que serán muy placenteros el realizarlos y llevarlos a cabo. Cuidado porque antes que termine el mes podrías meterte en problemas por chismes y habladurías. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un error.

Libra

Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Deja la flojera y estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. No tengas miedo de ir por eso que mueve tu vida y tu mundo, el amor te va a dar una gran sorpresa en próximas fechas. Ya no te lastimes por lo que ya fue, acéptalo y enfrenta lo que la vida pone a tu paso. Vienen días de mucha reflexión para ti en los cuales comenzarás a buscar soluciones a esos problemas que te agobian y no te dejan avanzar. Ten cuidado con pérdidas materiales pues estarán a la orden del día, te enteras de un chisme en la familia que te pondrá algo tenso. Cuida más la manera de relacionarte con tu familia o podrías cometer graves errores al hablar demás. Ten cuidado con karmas del pasado que sigues cargando y no te han permitido crecer en las áreas que tanto quieres y has deseado.

Virgo

Momento de que veas hacia el futuro y el presente y te olvides del pasado, no confíes en quien no ha hecho nada por ti y solo te ha hecho pasar malos momentos. El día que aprendas amarte y darte cuenta de que no necesitas de nadie, ese día conocerás la felicidad. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, los problemas no son ellos sino tu falta de huevos para llevarlos a cabo. No tengas miedo de ir por eso que mueve tu vida y mueve tu mundo. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquilas las cosas. Cuidado con cambios en el área de los dineros podrías realizar un gasto que no te va a dejar ninguna ganancia solo perdidas monetarias. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Nuevo proyecto en puerta que te dejará grandes ganancias y mejores oportunidades, tienes que llegar a acuerdos. Vienen oportunidades muy buenas para ti solo deberás de ser inteligente para no regarla.

Leo

No permitas que comentarios pesimistas de otras personas te pongan de mal humor, ve hacia el presente y que te valga madre lo que digan pues no vives de ellos ni necesitas de ellos para estar bien y ser feliz. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. Un chisme de amistad llega a tus oídos y embarazo de amistad en estos días. Aprende a desprenderte de todo eso que no te deje avanzar o constituya un problema, no es momento para estar mal o seguir quejándote, es momento para darle vuelta a la hoja y seguir el camino de tus sueños y anhelos. Hay una amistad la cual te dejará grandes ganancias, checa algo que tenga que ver con un negocio. Vienen días de mucha reflexión en los cuales entenderás por qué razón muchas cosas no te han salido como tu espera. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y cuerpazo criminal. Vienen días algo difíciles al enterarte de muchas situaciones que te pusieron mal o no lograron darte la estabilidad que necesitabas.

Cáncer

No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona que vive lejos de tu ciudad y te anda encendiendo todo el pex si ya tienes un compromiso no te metas en camisa de once varas pues se te puede caer el teatrito. Ten mucho cuidado con una persona que llegará a tu vida, no tiene buenos planes contigo y podría complicarte la existencia. Es momento de creer en ti y en las oportunidades que la vida te brinda. Aprende a buscar soluciones en lugar de quejarte, no permitas que quienes te rodean te quiten las ganas y los deseos de ser mejor persona y ser humano. Días de mucha incertidumbre por situaciones del pasado, comenzarás a ver la luz en muchos aspectos, pero deberás de ser más cuidadoso o cuidadosa que nunca. Un viaje o salida con amistad en estas fechas no podría salir como esperas. En el momento que pongas los pies en la tierra te darás cuenta de que la vida es muy corta para perder el tiempo en tonterías sin sentido que no te llevan o conducen a nada bueno.

Géminis

Cuidado con amores de una noche los cuales solo te traerán problemas y te limitarán en tu vida y sueños. Cambios laborales, debes de exigir lo que crees que mereces pues sino lo haces nada se te será dado. Es momento de renovarte, un cambio de look te vendría perfecto pues te ayudará a sentirte más seguro. Cuídate de cambios en tus estados de ánimo pues podrías andar demasiado deprimido al punto de alejar a muchas personas que son importantes para ti. Es posible que en este fin de semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino que ya no es momento de lamentaciones ni estar pasándola mal. Recuerda quien eres y hacia dónde vas porque te has perdido demasiado en el camino. Días muy buenos en los cuales tu vida comenzará a tomar un nuevo rumbo, no dejes nada inconcluso y trata de cerrar cualquier ciclo que este abierto para abrirte a nuevas oportunidades y posibilidades.

Tauro

Cuidado con noticias que llegarán a tus oídos pues muchas no serán ciertas y podrían ocasionarte un malestar. No tengas miedo de creer de nuevo en ti y en el amor. Cuidado con golpes o caídas y accidentes automovilísticos, sobre todo, cuidado con vehículos en color rojo. Cuidado con cambios en estados de animo podrían arruinar todos tus planes al sentirte cabizbajo y sin ganas de crecer o seguir trabajando en tus sueños. Vienen amores de una noche y posibilidades de encamamiento con vecino o vecina o personas que apenas y conocerás. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Un viaje comenzará a planearse y tomar forma solo date la oportunidad de arreglar pendientes financieros que estén inconclusos. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. La vida te va a dar una segunda oportunidad en el área del amor y de los dineros, pero deberás de ser muy cauteloso y abrir bien los ojos pues te podrían ver la cara de tonto.

Aries

Ve por eso que te mueve el piso y te hace sentir especial, la vida te dará grandes sorpresas que no imaginas. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo y a volver a creer, si sigues tu vida desconfiando de todo mundo podrías nunca concretar algo estable; poco a poco comenzarás a ver la luz con un proyecto que está en puerta. Vienen días en los cuales deberás de soltar tu pasado para abrirlo a nuevas oportunidades. ellos viajes de ultima hora en los cuales la pasarás de lo mejor, no creas en personas tontas que solo buscarán arruinarte y hacerte sentir mal. No permitas que personas de tu pasado arruinen tu presente, busca la manera de innovar en todo lo que desees hacer y jamás darte por vencido. Muchos caminos comenzarán a abrirse y con Días de muchos cambios laborales, pero sobre todo día de buscar en tu interior esa persona que dejaste de ser por culpa de otras personas que buscaron afectarte o dañarte con comentarios tontos fuera de lugar. Una amistad podría sufrir un accidente.

Sagitario

Cuidado con caídas o golpes inesperados pues estarán a la orden del día. No tengas miedo en ser quien eres, debes de ir por tu objetivo sin importar lo que las personas piensen o crean sobre ti. Cuidado con una persona de piel blanca que podría hacerte pasar un mal momento con comentarios tontos fuera de lugar. Debes evitar discusiones en el área laboral pues no se presta un buen escenario ya que podrías salir perjudicado o perjudicada sin razón alguna. Amores de una noche comenzarán a aparecer y con ellos muchas tristezas al recordar a viejos amores que marcaron un antes y un después en tu vida. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Fin de semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe.

Capricornio

Si tu pareja se muestra fría o indiferente el problema podría estar en la rutina que han llevado hasta hoy, necesitan un viaje, visitar otros lugares y no verse el geta tan seguido o de lo contrario terminarán aburriéndose, si ya viven juntos cambien la rutina de su día a día. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Deja de dar consejos y mejor concéntrate en tu vida que está muy desalineada por tus malas decisiones. Si tienes pareja date el tiempo de conocerla un poco más pues hay virtudes en ella que desconoces. Cuidado con encamamientos inesperados pues podrías salir con tu domingo siete. No confíes en personas que acabas de conocer o podrías cometer grandes errores e indiscreciones. No des segundas oportunidades a quien no supo aprovechar la primera. Noticia que tiene que ver con un viaje comenzará a planearse. Cuidado con hablar de más sobre un tema que no te compete o podrías lamentarte por que te traerán de boca en boca. Negocios que te van a beneficiar en gran medida se ven muy cerca. No te limites a amores baratos pues te vas arriesgar a que te hagan de chivo los tamales.

Acuario

Muchos cambios en tu vida en próximas fechas y con ellos madurarás como no lo habías hecho pues comenzarás a hacer a un lado a esas personas que no te han aportado nada. Cuidado con gastos innecesarios podrías lamentarlo en estos últimos días del mes. No dejes que se aprovechen de tu buena voluntad, ve por lo que quieres y deja de pensar que las personas van a cambiar para complacerte a ti. Cuidado con un sueño te va a advertir de situaciones que están por suceder. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Dos personas andarán tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio. Viaje se cancela y enfermedad en estomago podría aparecer en cualquier momento. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. Cuídate de traiciones de personas que te rodean y que muchas de ellas podrían ser de tu familia, no es momento de creer en sueños guajiros o en personas que solo han buscado dañarte desde tu pasado hasta tu presente con sueños tontos. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias.

Piscis

Aprende a ser más sincero o sincera con tu pareja si quieres que la relación mejore, por más piadosas que sean las mentiras a la larga afectan mucho la relación. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Cuidado con accidentes y con noticias que son falsas. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. No te limites en lo que quieres y deseas, ve por eso que lo conseguirás a la brevedad. Vienen días bastante buenos sobre todo en el terreno de la economía, solo debes de ser muy inteligente para que no tengas perdidas pues muchas personas se acercarán a ti por algún interés económico. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Nacimiento o embarazo dentro de la familia, aguas con un cambio laboral de ultima hora que podría no ayudarte de mucho. En el terreno de la salud se ve buen escenario solo necesitas tomar algunas vitaminas para mejorar muchas cuestiones que podrían estarte afectando o afectarían en un futuro próximo.