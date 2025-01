Levantan restricción de acceso a residentes de Pacific Palisades

Por primera vez desde que inició el incendio, todos los residentes de Pacific Palisades pueden ingresar a las zonas afectadas por las llamas donde están, o estaban, sus hogares.

El retiro de las restricciones entró en vigor desde el mediodía de este lunes.

“Gracias a los esfuerzos incansables de nuestros socios de seguridad pública, obras públicas y servicios públicos, a parir del mediodía, todos los residentes de Pacific Palisades estarán abiertos al reingreso“, dijo la concejal de Los Ángeles, Tracy Park, en un video publicado en las redes sociales.

“Este es un momento decisivo y quiero agradecerles a todos por su paciencia para permitir que estos trabajadores eliminen los peligros importantes”, agregó la concejal.

Como parte de la actualización, la concejal Park mencionó que el tramo de Pacific Coast Highway, a lo largo de Pacific Palisades, está abierto exclusivamente para el tráfico de residentes.

Para ingresar, los residentes necesitan escolta policial, pero pueden registrarse en Lot 3 para volver a ingresar a la zona.

Park expresó que el horario en que los residentes pueden ingresar a la zona es entre las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m., mientras que el toque de queda, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., sigue vigente.

Para las personas que viven en Highlands, Palisades Drive solo tiene un carril abierto, debido a la lluvia, por lo que se pide a los conductores tener paciencia.

Tan pronto se permitió el acceso a los residentes, se extendió una larga fila en Lot 3 por residentes que esperaban durante varias horas para registrarse y poder ingresar a la zona.

Para muchos residentes, fue la primera ocasión en que podían ver sus hogares desde que tuvieron que evacuar por el Palisades Fire, que estalló la mañana del 7 de enero.

“Es muy duro perder todo lo que has acumulado a lo largo de tu vida adulta e incluso de tu infancia, así que quería volver“, dijo la residente Ana Pincus.

“Mucha gente me dijo que no tenía sentido volver, que no iba a encontrar nada, pero creo que, por razones personales, poder sentir lo que se siente y estar allí para verlo en persona es muy importante para mí“, agregó.

Maquinaria retira el lodo depositado en caminos de Pacific Palisades. Crédito: CAROLINE BREHMAN | EFE

Después de la espera de su registro, los residentes deben aguardar para que la policía verifique sus identificaciones y direcciones, y posteriormente son dirigidos a varios servicios, como la Cruz Roja o funcionarios de la ciudad de Los Ángeles, proceso que criticaron muchos de los residentes.

A pesar de que mucas personas saben que al regresar no encontrarán más que escombros y cenizas, el hecho de regresar al lugar era bastante significativo.

“Quizás sea una foto aburrida, quizás algo para llevarse. Probablemente no, pero para ir a verla, ¿no? Llegó la lluvia, así que si había algo, sospecho que ya lo habrá arrastrado de todos modos”, mencionó otro residente, Peter Butler.

El gobernador Gavin Newsom suspendió las reglas de la Comisión Costera para facilitar la reconstrucción tras la devastación por los incendios de Los Ángeles.

Newsom emitió este lunes una orden ejecutiva en la que reiteró que los requisitos de permisos establecidos en la Ley Costera de California siguen suspendidos, y también extendió el tiempo en que las personas pueden permanecer en hoteles y alquileres a corto plazo.

“Mientras el estado ayuda a la zona de Los Ángeles a reconstruirse y recuperarse, seguiremos eliminando las barreras y los trámites burocráticos que se interponen en el camino. No permitiremos que el exceso de regulación nos impida ayudar a la comunidad de Los Ángeles a reconstruirse y recuperarse”, dijo Newsom.

La orden ejecutiva responde a la orientación de la Comisión Costera que sugiere que las reconstrucciones están sujetas a las disposiciones y procedimientos de exención de la Ley Costera y reitera que todos los requisitos de permisos bajo la Ley Costera de California están suspendidos.

La zona de Pacific Palisades también se ve afectada por los flujos de lodo que ocasionaron las lluvias del fin de semana que ocasionaron el cierre de importantes vías de acceso.

Topanga Canyon Boulevard, entre Grand View Drive y Pacific Coast Highway, permanece cerrado hasta nuevo aviso; mientras que Pacific Coast Highway está cerrada entre Coastline Drive y Entrada Drive.

La carretera Malibu Canyon Road permaneció cerrada entre las carreteras Piuma y Francisco Ranch hasta las 5:00 p.m. de este lunes.

