Martín Anselmi fue presentado como DT del FC Porto y acusó a Cruz Azul de difamación

Martín Anselmi ya es, oficialmente, el nuevo DT del FC Porto. El estratega argentino fue presentado este lunes y en la conferencia de prensa se dirigió a los medios para dar sus primeras palabras como nuevo timonel del equipo, misma donde también aprovechó para contar su versión sobre su polémica salida de Cruz Azul.

Desde la semana pasada, cuando detonó la bomba de que la partida de Anselmi era inminente porque tenía un arreglo con el FC Porto, se manejaron varias versiones, la más sonada fue que desde noviembre pasado el equipo europeo y el entrenador estaban en negociaciones, pero el club mexicano no se enteró sino hasta dos meses después, lo que los molestó de sobremanera por la forma en que se marcharía su DT; sin embargo, si se pagaba la cláusula de rescisión, quedaría libre, lo cual sucedió finalmente.

Este lunes, en su presentación con el club portugués, el estratega dijo todo lo contrario, contando que el club estaba enterado de la negociación desde mucho antes de lo que se manejaba en los medios y que cuando el arreglo estaba prácticamente cerrado fue cuando se molestaron y le obstaculizaron la salida, además de difamarlo.

“Me hicieron una promesa en la que me dejaría salir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del club. Sin embargo, cuando todo estaba listo para su formalización cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación“, explicó el argentino a los medios.

“Por eso, nada de lo que se ha dicho estos días refleja la verdad, no compren lo que les están vendiendo, saben cómo operan y lo saben mejor que yo”, complementó.

“Tomé una decisión, la cual consideré la mejor para mí y mi crecimiento profesional, la asumo y me hago cargo, fui yo quien la tomó, pero lo hice de frente con total transparencia ante el club y hacia sus dirigentes, sin vueltas“, aseguró.

De hecho, dijo que temió por la seguridad de su familia, ya que el plan inicial es que solo él radicara en Portugal y el resto de sus seres queridos continuaran en México, pero ante la hostilidad sufrida, decidió que debían salir de manera inmediata.

“La situación se hizo insostenible tanto para mí como para mi familia, que si bien iban a continuar su vida en México, tuvieron que salir de manera repentina. Por suerte el Oporto nos dio todo su apoyo”, expresó.

Hasta el momento nadie de la directiva de Cruz Azul ha respondido a estas declaraciones de su exentrenador; sin embargo, se espera que en breve anuncien la desvinculación de forma oficial y, tal vez, por esa vía expliquen su versión.

Finalmente, sobre sus planes con el FC Porto, Anselmi dijo que las ilusiones “son muy grandes” y que, tras recorrer las instalación, le pedirá al dirigente del club que vaya construyendo “alguna vitrina más” para mostrar más trofeos.

Además, dijo que va a ponerse a trabajar de inmediato en su primer objetivo, que es “construir un equipo competitivo”, algo que va a transmitir desde el primer entrenamiento.

El primer compromiso de Anselmi con los Dragones será el jueves 30 de enero, cuando FC Porto enfrente al Maccabi Tel-Aviv en la UEFA Europa League.

Sigue leyendo:

· ¿Cruz Azul se queda sin técnico?, aseguran que Martín Anselmi dirigirá al Porto

· Se acabó la novela: Martín Anselmi abandona al Cruz Azul para viajar a Portugal

· Cruz Azul sin Anselmi no carbura y es abucheado por el 1-1 vs. Puebla