Reconstrucción tras incendios dependerá de trabajadores inmigrantes

La rehabilitación de las zonas dañadas por los incendios de Los Ángeles va a depender de la mano de obra inmigrante, pero cómo van a hacerle, ante la escasez de trabajadores que ya sufre la construcción y el miedo que ha provocado el presidente Trump con sus redadas y arrestos masivos.

Durante la videoconferencia: “¿Podría la reconstrucción de Los Ángeles vencer los planes de deportar a millones de inmigrantes?, organizado por Ethnic Media Services, expertos y defensores hablaron de la situación que viven los trabajadores ante las políticas antiinmigrantes de la nueva administración, y la necesidad de reconstrucción tras los devastadores incendios.

Nik Theodore, profesor distinguido del Departamento de Planificación y Política Urbana de la Universidad de Illinois, Chicago, dijo que en todos los casos de desastres climáticos, tanto los empleadores como los trabajadores se ven atraídos a la zona porque hay mucho trabajo por hacer.

“Ya lo estamos viendo en Los Ángeles. Muchos de esos contratistas no tienen licencia y no llegan con sus propios equipos de trabajo, por lo que tienden a contratar a trabajadores locales, jornaleros e inmigrantes para realizar este trabajo, lo que abre la oportunidad para la explotación”.

Señaló que una de las cosas que han documentado en todos sus estudios, es que el equipo de protección que les proveen a los trabajadores, no es el adecuado para proteger su salud y su seguridad mientras caminan en medio de situaciones peligrosas.

Pero además mencionó que el robo de salarios es muy alto en la industria de la construcción y diseño de jardines.

“En un momento de desastre la capacidad de las agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley está realmente al límite. Incluso en los mejores momentos, cuando hablamos de las industrias en las que trabajan la mayoría de los inmigrantes, como la construcción, la aplicación de las normas laborales por parte del gobierno nunca ha sido lo que debería ser para proteger a los trabajadores”.

Hizo ver que quienes van a reconstruir las ciudades dañadas por los incendios son inmigrantes indocumentados porque la industria de la construcción enfrenta una severa escasez de trabajadores.

“Simplemente no hay suficientes techadores, instaladores de paneles de yeso, carpinteros de casas, etc.”

Sin embargo, afirmó que bajo el clima político actual con amenazas de deportación y la retórica antiinmigrante, los empleadores inescrupulosos envalentonados pueden emplear represalias contra los trabajadores basados en la migración para socavar los estándares laborales en Estado Unidos.

“Los trabajadores pueden sentir miedo de pelear por sus salarios robados y disputar condiciones inseguras de trabajo”.

Jornaleros se activaron

Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo que en 25 años, cada vez que hay un desastre, los 70 centros para jornales que tienen a lo largo del país se activan.

“Se convierten en centros de información, pero también son un activo para la comunidad donde ocurren y hasta para los socorristas”.

Afirmó que el Centro para Jornaleros de Pasadena se encuentra a una milla del área devastada por los incendios.

“Algunos de los trabajadores que vienen al Centro, solían vivir en esa zona y también han trabajado para personas que perdieron sus hogares. Escuché muchas historias de trabajadores decir ‘lo que llevo puesto, es todo lo que tengo en esta vida’, ya que no solo habían perdido su departamento sino la casa que limpian”.

Señaló que el Centro de Jornaleros de Pasadena se convirtió en el lugar en el que las personas que perdieron sus casas, están recibiendo lo que necesitan desde leche de fórmula para sus bebés hasta para niños y adultos, ropa, comida, zapatos.

“Cada día tenemos 500 carros llegando a recoger donaciones. El Centro sirve a 1,000 personas cada día, y los jornaleros están sirviendo como voluntarios en lo que probablemente es la mayor operación comunitaria que ha habido en la zona para responder al desastre”.

Dijo que todo comenzó cuando un árbol enorme cayó en la esquina del centro, debido a los fuertes vientos y estaba bloqueando la calle, todos los trabajadores se reunieron y decidieron crear una brigada de socorro contra los incendios.

“Comenzamos quitando ese árbol, y luego pasaron a recoger el siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Al final del día, tomamos una foto y la publicamos en las redes sociales, y de repente, ya teníamos cientos de voluntarios que vinieron a Pasadena y se convirtieron en miles”.

Indicó que si bien el fuego destruyó mucho, también quemó muchas de sus diferencias, porque llegaron gente de todos los ámbitos de la vida.

“Uno realmente conoce a las personas en tiempos de crisis”.

Dijo que esperaba que este acto de amor, bondad y solidaridad de las mismas personas que están siendo perseguidas tengan algún tipo de impacto en los corazones y las mentes de las personas.

“Aún tengo fe en la humanidad ante esta locura que estamos viviendo”.

Una situación muy difícil

Jennie Murray, presidenta y directora ejecutiva del Foro Nacional de Inmigración, afirmó que tendrán que depender de muchos estados y los países vecinos para reconstruir las áreas dañadas por los incendios.

“Nuestra gente nacida en el extranjero que ya está aquí tiene demasiado miedo de aparecerse en los trabajos.Así que debemos preocuparnos de cómo vamos a reconstruir”.

Dijo que también deberíamos hablar de que los Juegos Olímpicos se celebran justo después de todo esto.

“Y, en general, nuestro sistema de inmigración, por supuesto, no está satisfaciendo esa necesidad. En general, nuestras categorías de visas y nuestras vías para quienes están aquí y contribuyen no permiten que tengamos suficientes trabajadores para prosperar”.

Ayuda en efectivo

Anabella Bastida, directora de membresía y servicios de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo están tratando de conectar a los inmigrantes y a la comunidad indocumentada con diferentes servicios

“En particular, hemos estado viendo o escuchando de muchas familias que han perdido, incluso sus identificaciones como su pasaporte, sus matrículas, sus documentos consulares, y es complicado para ellos incluso pagar por esos documentos”.

Señaló que como consecuencia los han puesto en contacto con el Consulado de México en Los Ángeles.

“Otra cosa que hemos hecho es activar un programa para pedir donaciones a la comunidad y apoyar con efectivo y donaciones como lo hicimos en la pandemia en 2020 cuando apoyamos a miles de familias”.

Precisó que han estado dando asistencia en efectivo a las familias que no son elegibles para FEMA, o que pueden serlo porque tienen niños menores, pero no quieren proporcionar su información, porque no quieren ponerse en riesgo.

“Estamos ayudando a trabajadoras domésticas, colocadores de techo, vendedores ambulantes y todo aquellos que no califican para ningún itpo de ayuda”.