Selena Gomez devastada por las deportaciones de inmigrantes en EE.UU: “Lo siento mucho”

Selena Gomez lamentó y expresó su preocupación por la reciente ola de deportaciones de inmigrantes mexicanos, sobre todo niños, en Estados Unidos.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, que luego eliminó, expresa su pesar por las medidas tomadas por la administración de Donald Trump.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, prometió la actriz de origen mexicano entre lagrimas.

En otra publicación en sus historias de Instagram, que también eliminó, compartió otro mensaje en referencia a su publicación anterior. “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”, escribió.

Las publicaciones de Selena ocurren días después de que se llevara a cabo una redada migratoria a nivel nacional que resultó en la detención de 956 personas, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Selena Gomez es conocida por ser defensora de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2019, la actriz produjo Living Undocumented, una serie documental para Netflix sobre las historias de familias indocumentadas en Estados Unidos.

El año pasado, la también cantante compartió la experiencia migratoria de su familia en un artículo de opinión de la revista Time.

“Pienso en la inmigración indocumentada todos los días y nunca olvido lo bendecida que soy por haber nacido en este país gracias a mi familia y la gracia de las circunstancias”, escribió Gomez, quien contó que su tía fue la primera de su familia en cruzar la frontera desde México hacia Estados Unidos en la década de 1970. Luego llegaron sus abuelos.

En el mismo artículo, la actriz reconoció que el caso de su familia, que logró establecerse en el país, no es lo que ocurre con todos los inmigrantes.

“Cuando leo los titulares de noticias o veo los debates sobre inmigración en redes sociales, siento miedo por las personas en esas situaciones. Siento miedo por mi país”, agregó.

