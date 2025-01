Abel Sánchez da su pronóstico sobre Benavídez vs. Morrell

El famoso entrenador Abel Sánchez predijo que David Benavídez y David Morrell Jr. protagonizarán una pelea muy reñida y que se decidirá por puntos este sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con Fight Hub TV, Sánchez cree que los rounds serán muy cerrados entre ambos y no descarta que el enfrentamiento pueda terminar en un empate, pero indicó Benavídez podría tener ventaja si se va a la decisión.

“Veo a Morrell controlando los primeros tres o cuatro rounds. Veo a David controlando el segundo tercio, y los veo peleando en el último tercio. Veo que será un empate o una pelea de uno o dos puntos. Son dos chicos muy talentosos, pero no quieren pelear con el ganador de esa otra pelea, porque no lo quieren. La vistosidad de Benavídez (podría hacer que los jueces se inclinen a su favor). A veces vemos una pelea y un tipo está lanzando muchos golpes, y todos son muy rápidos”, dijo.

David Benavídez quiere acabar con David Morrell Jr. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Eso nos parece muy efectivo a nosotros y a los jueces. El otro tipo puede estar conectando golpes más duros y menos golpes, pero el otro tipo, al ser llamativo, da la impresión de que la pelea está ganada cuando puede que no sea así. Es por eso que creo que será una pelea reñida, y muchos de los rounds van a estar muy reñidos. Es por eso que digo que una pelea de uno o dos puntos o incluso un empate, no me sorprendería”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez -quien se tomó el duelo personal- tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Morrell está listo para el desafío con David Benavídez. Crédito: Jacob De Leon/Team Morrell | Cortesía

En la pelea co-estelar de esta cartelera, Brandon Figueroa y Stephen Fulton tendrán su revancha. Además, Isaac ‘Pitbull’ Cruz volverá a la acción contra Ángel Fierro.

David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

Por su parte, David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Diego Pacheco dice que Benavídez vs. Morrell terminará por nocaut

· Andy Cruz predice nocaut en pelea de David Morrell vs. David Benavídez

· Canelo Álvarez predice pelea de Benavídez y Morrell