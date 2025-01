Autoridades federales confiscan maquinaria que procesa 160,000 pastillas de fentanilo diario 

Maquinaria para procesar 160,000 pastillas diarias de fentanilo es parte de la mercancía de contrabando incautada en el complejo portuario Los Ángeles/Long Beach.

A un costado del Museo Marítimo de Los Ángeles, el fiscal federal interino del Departamento de Justicia, Joseph T. McNally dio a conocer el arresto de ocho individuos: cuatro de origen chino y cuatro latinos que eran parte de una sofisticada red de contrabandistas.

El líder principal está prófugo y se especula que se esconde en China.

Las cifras especificas asociadas con los presuntos criminales fueron: $130 millones en contrabando incautado y $200 millones en bienes de contrabando atribuidos a los acusados, entre los que se incluyen mercancías falsificadas y precursores químicos para producir narcóticos y maquinaria para producir pastillas de fentanilo.

Al presente, las autoridades han incautado más de $1,300 millones de dólares en productos falsificados asociados con este tipo de contrabando y otros esquemas similares de intercambio de sellos.

La vigilancia de los contenedores es extrema en el complejo portuario de Los Ángeles/Long Beach. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Sello clonado

El plan de los criminales se vino abajo en 2023 cuando un especialista en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en una revisión de rutina, detectó que el sello de un contenedor había sido clonado. Ello impedía la detección de la mercancía de contrabando de los contenedores que arribaban a los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

El sello original fue hallado dentro del contenedor que el trabajador estaba inspeccionando.

“Este caso da fe de su inquebrantable vigilancia, máximo profesionalismo y gran enfoque en proteger la integridad del comercio legal, un componente clave de nuestra crítica misión de seguridad nacional”, dijo Cheryl Davies, directora de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Davies informó que, entre el contrabando incautado se encontraron sustancias, controladas, precursores químicos, armas, repuestos para armas, sellos postales falsos, monedas y productos de consumo falsificados, parafernalia de drogas y más de 220 toneladas de productos vegetales y animales prohibidos.

Personal de la Oficina de Aduanas y protección Fronteriza estuvo presente. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Los envíos también contenían varias máquinas llenadoras de cápsulas, que pueden usarse en la producción de sustancias químicas ilícitas.

“Para importar alguna máquina para encapsular pastillas se necesita un permiso de la Administración de Drogas Estadounidense (DEA)”, dijo a La Opinión, Jaime Ruiz, portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). “Son máquinas grandes, automáticas y parecidas a un ATM; cuando son de contrabando, tienen una capacidad potencial de producir entre 160,000 y 190,000 pastillas de fentanilo diariamente”.

Las fuerzas del orden interceptaron también alrededor de 50 sellos falsificados e hicieron 204 incautaciones, incluidas sustancias controladas y artículos prohibidos.

La banda de presuntos criminales contrataba por $300 dólares o hasta $10,000 dólares a camioneros para que transportaran los artículos de contrabando.

Así, las investigaciones se extenderán a los choferes de tractocamiones que probablemente se involucraron en la distribución de la mercancía. Podría haber más arrestos.

“El mensaje para estas personas que abusan de su posición de confianza y para los camioneros en el puerto, es, que si participan en esta conducta [de involucrarse en el contrabando], podrían ir a una prisión federal”, dijo el fiscal Joseph T. McNally, a La Opinión.

“Hay consecuencias reales para ellos si participan en el contrabando y para quienes organizan el fraude”, añadió. “Esta conducta la detectaremos, los procesaremos y enfrentará sanciones importantes en el sistema judicial federal”.

Jaime Ruiz es portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Crédito: Jorge Luis Macíás | Impremedia

McNally expresó que los camioneros no podrán argumentar que no sabían que la carga que transportaron no era ilegal.

“Los camioneros no eran inocentes. En la acusación se alega que estos individuos participaron consciente y voluntariamente en el plan”.

En la investigación que comenzó desde 2023, además del fiscal federal de los Estados Unidos de Los Ángeles, intervinieron agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y de los Servicios de Investigación de la Guardia Costera. La investigación inició desde 2023

El operativo conjunto de las fuerzas del orden es parte de una operación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF).

Prisión federal

Si son declarados culpables de todos los cargos, los acusados por un Gran Jurado federal enfrentarían una sentencia máxima legal de cinco años en prisión federal por cada cargo de conspiración, hasta 10 años en prisión federal por cada cargo de romper sellos aduaneros y hasta 20 años de prisión por cada cargo de contrabando.

Siete acusados fueron arrestados el viernes, un octavo fue detenido el sábado por la noche y un acusado está fugitivo.

Siete de los arrestados ya fueron procesados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Cada uno de ellos se declaró inocente de los cargos en su contra y para el próximo 18 de marzo está programada la fecha del juicio.

Cambio de sellos

Según la acusación, Weijun Zheng, Hexi Wang, Jin “Mark” Liu y otros mantenían y operaban almacenes para almacenar, ocultar y vender grandes cantidades de bienes de contrabando que eran importados ilegalmente a Estados Unidos desde China.

Cuando los contenedores de contrabando fueron seleccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos para su inspección, los acusados contrataron conductores de camiones comerciales para transportar los contenedores desde el Puerto de Los Ángeles a bodegas privadas controlados por los conspiradores, incluidos almacenes en la Ciudad de Industry que estaban controlados o eran administrados por Zheng, Wang y otros.

En estos lugares, los cómplices rompieron los sellos de seguridad de los contenedores de envío y sacaron el contrabando del interior. Luego, colocaron sellos de seguridad falsos en los contenedores para ocultar que se había retirado la carga de ellos.

Posteriormente, Zheng, Wang y otros ordenaron a sus cómplices que transportaran los contenedores (después de vaciarlos de gran parte de su carga original y volver a asegurarlos con sellos falsos) a lugares autorizados por la CBP para que el resto de la carga fuera presentada a los funcionarios de aduanas para su procesamiento. inspección.

Se presume que Zheng, Wang, Liu y otros pagaron honorarios a sus presuntos cómplices incluidos Marck Anthony Gómez y Andy Estuardo Castillo Pérez, que obtenían pagos muy por encima de los honorarios normales de transporte de los contenedores de contrabando.

“Este esquema criminal ha expuesto una vulnerabilidad [en los puertos de Los Ángeles/Long Beach] que tiene el potencial de implicaciones mucho más graves, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad nacional y el contrabando de precursores químicos para producir narcóticos”, expresó Eddie Wong, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Los Ángeles. “Por eso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se toma estos asuntos en serio, porque nuestra misión principal es garantizar la seguridad y la protección de la patria”.

Acusados

• Weijun Zheng, de 57 años, también conocido como “Sonic”, de Diamond Bar, es el único fugitivo en el caso. Controla varias empresas de logística que operan en el área de Los Ángeles.

• Hexi Wang, 32 años, de El Monte, que administra K&P International Logistics LLC, una empresa con sede en City of Industry que contrata camioneros comerciales para transportar contenedores desde el puerto de Los Ángeles.

• Jin “Mark” Liu, 42 años, de Irvine, propietario de K&P International Logistics LLC y quien administraba las finanzas de uno de los almacenes donde se descargaba el contrabando y emitía pagos a los camioneros que transportaban mercancías de contrabando.

• Dong “Liam” Lin, 31 años, de Hacienda Heights, quien – junto con Weijun Zheng – controlaba y operaba uno de los almacenes de contrabando.

• Marck Anthony Gómez, 49 años, de West Covina, propietario y operador de Fannum Trucks LLC, una empresa con sede en West Covina que coordinaba el movimiento de contenedores de envío desde el puerto de Los Ángeles, incluidos grandes envíos de contrabando introducidos a los Estados Unidos procedentes de China.

• Andy Estuardo Castillo Pérez, 32 años, de Apple Valley, conductor de M4 Transportation Inc., una empresa con sede en Carson que transporta contenedores desde el puerto de Los Ángeles.

• Jesse James Rosales, 41 años, de Apple Valley, quien coordinó a los camioneros desde los puertos hasta los almacenes.

• Daniel Acosta Hoffman, 41 años, de Hacienda Heights, trabajó con Jesse James Rosales para llevar contenedores de carga desde el Puerto de Los Ángeles a los almacenes.

• Galvin Biao Liufu, de 33 años, de Ontario, dirigió y manejó a los camioneros para que llevaran el contrabando a los almacenes.