Esposa de Carlos Vela muestra cómo quedó su casa después de los incendios en California

La familia de Carlos Vela fue una de las tantas afectadas por los incendios que arrasaron en California; ellos perdieron su casa en la zona de Malibú, aunque afortunadamente evacuaron antes de que las llamas alcanzaran su residencia.

A casi tres semanas de que Saioa Cañibano, esposa de Vela, relató el episodio del incendio en sus redes sociales, este martes volvió a publicar una historia de Instagram para compartir con sus seguidores cómo quedó su casa después de que el fuego la consumiera.

“Llegó el día de enfrentar este momento”, fue el texto con el que acompañó el videoclip donde se aprecian las ruinas en que quedó la propiedad de los Vela, la cual estaba situada a la orilla del mar de California.

En las imágenes que registró su cámara se ve que solo quedaron algunos muros, escaleras y fierros, el resto terminó hecho cenizas y cascajo.

¡AY NO!



Así quedó la casa del delantero mexicano del LAFC, Carlos Vela, tras los incendios en Los Ángeles, reveló su pareja Saioa Cañibano.



VIDEO: IG / @saioaa pic.twitter.com/3A2ylze01l — CANCHA (@reformacancha) January 28, 2025

La mujer de origen español compartió más videos de otras zonas afectadas, las cuales lucen irreconocibles tras el arrasador paso de las llamas.

El futuro de Carlos Vela está en LAFC

En el tema profesional, Carlos Vela terminó su contrato con LAFC al concluir la temporada pasada. Hasta el momento no lo ha renovado, aunque en días recientes John Thorrington, el gerente general de LAFC, dijo que no dejarán ir al mexicano, aunque no especificó si lo buscarán como jugador o para ofrecerle otro puesto dentro de la institución.

“Sinceramente esperamos y estamos en conversaciones que vamos a continuar de alguna manera con Carlos. Definitivamente no es el final de la historia. Creo que pronto tendremos anuncios que nos emocionan mucho y que estamos trabajando junto con Carlos. Pero ahora no sería el momento adecuado para compartir todo eso”, dijo Thorrington el miércoles pasado en una conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones del equipo.

Sigue leyendo:

· Carlos Vela y su familia evacúan su casa en Los Ángeles por incendio en su residencia

· Carlos Vela al frente de las bajas del LAFC

· ¿Qué pasará con Carlos Vela?