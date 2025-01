Jennifer Lopez habla del rechazo que vivió al audicionar para algunos musicales conocidos

Jennifer Lopez ha sido una de las artistas más destacadas de la industria del entretenimiento, pero detrás de su éxito y su meteórica carrera en Hollywood, hay una historia de perseverancia y lucha por cumplir sus sueños.

En su reciente participación en el Festival de Cine de Sundance, donde presentó su nueva película musical “Kiss of the Spider Woman”, la cantante y actriz reveló que durante años intentó, sin éxito, obtener papeles en algunos de los musicales más populares de la pantalla grande.

Con la emoción a flor de piel, durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Lopez recordó sus audiciones pasadas y la frustración que sentía al no conseguir los roles que tanto deseaba. “Recuerdo haber audicionado para ‘Evita’, para ‘Chicago’ y para ‘Nine’. En ‘Nine’, estuve muy cerca de conseguir el papel”, compartió la artista con el público del festival, mientras se preparaba para la proyección de la película, que marca su debut en el mundo del cine musical.

Aunque no especificó qué personajes estaba intentando interpretar, es evidente que la competencia era feroz. “Evita”, lanzada en 1996, fue protagonizada por Madonna, mientras que “Chicago” (2002) contó con un elenco estelar, incluyendo a Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones, mientras que “Nine” (2009) reunió a figuras como Nicole Kidman, Penélope Cruz y Marion Cotillard.

A pesar de estos rechazos, Lopez nunca dejó que las puertas cerradas la desanimaran. “Hubo muchas cosas que siempre soñé hacer, pero no era el momento adecuado. Ahora, este es el momento”, confesó la actriz. Su papel en “Kiss of the Spider Woman” es la culminación de un sueño de toda la vida, un sueño que comenzó cuando era niña y veía musicales con su madre, inspirada por producciones como “West Side Story”. En sus palabras, esa pasión fue la que la motivó a convertirse en cantante, actriz y bailarina, aunque su carrera tomó un rumbo inesperado cuando se trasladó a Hollywood.

Lopez también compartió que, a pesar de las dificultades, nunca perdió la esperanza de trabajar en un musical. “Este es el proyecto que siempre había querido hacer”, afirmó, visiblemente emocionada por la oportunidad que finalmente ha llegado a su vida.

El estreno de “Kiss of the Spider Woman” en Sundance no solo marca un hito en su carrera, sino que también demuestra que, incluso para una estrella como Jennifer Lopez, el camino hacia el éxito está lleno de desafíos y rechazos, pero lo importante es no rendirse jamás.

At the #Sundance2025 premiere of #KissOfTheSpiderWoman, Jennifer Lopez recalls auditioning for 'Chicago,' 'Evita,' 'Nine' and more pic.twitter.com/Nw9PhAC1sr — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2025

