La Opinión Hoy: Impactos negativos en trabajos y colegios a causa del plan de deportación masiva de Trump

Los inmigrantes sin documentados, aun sin récord criminal, temen ser atrapados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que realizan operativos a nivel nacional, por lo que diversas industrias e incluso escuelas ya reportan ausencias notables.

“Estamos viendo ausentismo no solo en los trabajadores, sino en los estudiantes, en las escuelas, los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela“, esto lo confirmó Mónica Villalobos, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona.

Villalobos participó en una conferencia de prensa con empresarios y con líderes empresariales de varios estados para hablar del impacto del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump y cómo han impactado negativamente a las poblaciones migrantes.

Los impactos negativos por las deportaciones en distintas industrias comienzan a sentirse, principalmente en agricultura, producción de lácteos, entre otros sectores en California, Florida o Texas.

La encuesta nacional de trabajadores agrícolas indica que el 73% de los trabajadores de este gremio son nacidos en el extranjero, pero hay un alto porcentaje alrededor del 40% que no tiene papeles.

Dale Play

Lizeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, nos compartió las mejores recomendaciones musicales del momento en Dale Play,

“Empezamos con un estreno que a mí particularmente me pareció muy bueno, debo decir que el momento que escuché la canción, me encantó y me refiero al tema Hoy no me siento bien que estrenaron hace un par de días Alejandro Sanz y Grupo Frontera, te comentaba que a pesar de que tiene el sello del Grupo Frontera no pensemos que Alejandro Sanz se pusiera a cantar ritmos mexicanos, porque la canción es más bien bastante tropical, es hasta un poco medio bailable diría yo, pero con la voz tan característica que tiene este famosísimo cantante español”, dijo Lizeth Pérez.

Agregó que “debo recordar ha sido merecedor de cuatro premios Grammy y 22 Latín Grammy, así que no se duda de la calidad musical de Sanz y en esta ocasión creo que la pone en la palestra de nuevo, debo decir que el tema además fue producido por Edgar Barrera, que como sabemos es uno de los productores mexicanos más conocidos, también ganador de premios Grammy y él fusionó los estilos de como dije antes de Sanz y Grupo Frontera, en esta experiencia musical muy única, que además vino acompañada de un video que ya está disponible en YouTube para quienes quieran buscarlo, donde nos vemos allí cantando en una especie de fiesta popular, donde se reflejan un poco las cosas buenas que pasan en la fiesta y algunas cosas no tan buenas, pero la verdad que es un video muy fresco y muy entretenido”.

Seguir leyendo: