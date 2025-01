Livia Brito muestra cómo luce su casa tras drástica transformación

La actriz cubana Livia Brito, de 38 años, recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de la transformación que le está haciendo a su casa, la cual posee desde hace varios años, pero fue hasta ahora que tuvo el tiempo para dejarla como siempre imaginó.

El cambio de rostro de su hogar se produce en las semanas previas al arranque de las grabaciones de la telenovela ‘Amanecer’, una producción de Juan Osorio que protagonizará en compañía de Fernando Colunga.

“Como pueden ver, estoy remodelando mi casa. No remodelando, o sea metiéndole cositas, vistiéndola. Ya llevaba tres años así, según yo mi casa estaba bonita pero no le había prestado la suficiente atención porque cuando me mudé empecé a hacer novela, después me empecé a ir de viaje, después regresé y volví a irme a novela”, compartió la nacida en Ciego de Ávila.

En otro fragmento de su video detalló que la transformación de su hogar tiene como propósito convertirlo en algo mucho más acogedor e inyectarle su propio estilo.

“Decidí ponerle atención a mi casa y hacerla como mucho más acogedora, un lugar a donde yo pueda llegar y sentirme como en casa porque lo sentía muy frío”, detalló.

En sus materiales compartió que en el pasado decidió retirar todas las alfombras y tapetes por que sus perritos hacían ahí sus necesidades cuando eran cachorros, pero ahora que y están más grandes decidió reincorporaras y ver qué pasa.

“Vamos a remodelar y a poner bien bonita mi casa”, compartió ilusionada la actriz que adquiriera mayor notoriedad por su papel de Fernanda Linares en ‘La Desalmada’.

Livia Brito/Instagram Crédito: Livia Brito/Instagram | Cortesía

