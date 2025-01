Urgen a no difundir alertas de redadas no verificadas que solo siembran pánico

Cada vez que Lupita L. observa en las redes sociales o recibe algún mensaje que le avisa de una redada en las calles de Los Ángeles, entra en pánico.

“Últimamente he mirado que dicen en las redes sociales que la migración está en este lado o en este otro. Hace unos días, yo iba para la iglesia, cuando me avisaron de una redada. Mejor ya no salí”.

Lupita le pidió a una amiga que fuera al lugar donde presuntamente estaba un retén del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) para que verificara si en efecto ahí estaban.

“Ella me confirmó que no había nada en el lugar donde se estaba realizando la supuesta redada. Todo era silencio”.

Al descubrir que el aviso de alerta de redada era falso, Lupita se acongojó más pues ya no sabe qué creer.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus planes de deportaciones masivas, los inmigrantes indocumentados se encuentran aterrorizados temiendo una posible detención y deportación, lo que significaría la separación de sus familias.

En los primeros cuatro días del gobierno de Trump, fueron deportadas 1,000 personas.

“La verdad siento mucho pánico. Otras madres como yo que también son indocumentadas no quieren llevar a sus niños a las escuelas. El miedo se está apoderando de la comunidad, y estas publicaciones falsas de redadas y operativos de migración, no nos ayudan en nada”, dice Lupita, inmigrante centroamericana, madre de seis hijos entre los 24 y los 5 años.

“Las dos mayores nacieron en nuestro país, pero las cuatro menores en Estados Unidos”, comenta esta madre, quien emigró hace más de dos décadas.

Ha sido tal su miedo, que Lupita, quien se dedica a la limpieza, paró de trabajar.

“Mi esposo trabaja como mecánico, pero como él también es indocumentado, ya le dijeron que no lo pueden seguir empleando. Muchos empleadores tienen miedo ahora de que los vayan a multar. No sabemos qué vamos a hacer”.

Dijo que es tanto el temor que la invade, que hace lo posible por no salir a la calle.

“Salgo a lo más apremiante cómo llevar a mis niñas a la escuela. Tengo dos niñas en la secundaria, y dos en primaria”.

Lupita reveló que tienen una orden de deportación, y eso la inquieta aún más.

“La verdad que aunque no la tuviera, me sentiría igual de nerviosa”.

Dijo que no ha tenido oportunidad de prepararse con algún plan para en caso de detención.

“Mi cerebro está en blanco. He hablado con abogados de migración que me dicen que no tengo oportunidad de arreglar. No me siento protegida. Vivo con miedo de todo, hasta de que alguien nos denuncie”.

Estuvo a punto de sufrir un ataque de nervios cuando escuchó el rumor de que grandes tiendas como Walmart, Marshall y Target están colaborando con migración.

“Ya no sabe uno que creer. Esto es muy estresante. Estamos viviendo un trauma emocional. No solo los adultos sino los niños. Nuestros hijos están atemorizados de que a sus padres, migración los vaya a agarrar, y no saben que va a pasar con ellos”.

Evelyn Alemás, fundadora de Our Voice: Communities for Quality Education, dijo que así como Lupita anda toda angustiada, están todos los padres, madres e hijos que forman parte de sus grupos.

“Lo que yo les pido a la gente es que antes de publicar información sobre las redadas o temas de migración en las redes sociales o en los grupos de chats, estén seguros de que está confirmada y es cierta”.

Pidió no publicar solo porque alguien les dijo o escuchó decir de una redada.

“No metan pánico si no tienen las pruebas. Y es tan sencillo como tomar una foto o un video del momento de la redada que confirme lo que dicen”.

Luego, a veces ven a la policía local o al sheriff haciendo un operativo, y dice que es la migra.

“Es importante no confundir a la población indocumentada. Si no están seguros, no den información”.

Por otra parte, dijo que tienen que aprender a distinguir cuando alguien les da información migratoria con la única intención de hacer negocio y venderlos un servicios.

“Circuló un video de unas abogadas dirigiéndose a la comunidad, en una plática de migración, ofreciendo ayuda, pero lo hacían de una manera que no era compasiva. Por ejemplo, les decían cosas como ‘ustedes que rompieron la ley’. En realidad esas personas quieren vender sus servicios, a través del miedo de los inmigrantes”.

Alemán urgió a los inmigrantes a no dejarse llevar por el miedo, y a que vayan a solicitar consejo migratorio a organizaciones no lucrativas como CHIRLA o CARECEN que tienen una larga historia de servicio a la comunidad.

“Infórmense con organizaciones creíbles o en sus consulados; y si van a difundir información en las redes sociales o en sus grupos en línea, confirmen que sea de fuentes creíbles. No queremos que la población se desespere innecesariamente sino que esté informada de sus derechos”.

Varios grupos de derechos civiles anunciaron un boicot a las tiendas Target a partir del 1 de febrero, luego de que anunciaran el fin de sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que buscaban contratar y promover a mujeres y gente de las minorías; así como y reclutar proveedores más diversos, y empresas propiedad de personas de color, mujeres, LGBTQ+, veteranos e individuos con discapacidades.

Walmart y McDonald también cerraron sus iniciativas DEI.

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a poner fin a los programas DEI dentro del gobierno federal, la cual recorta el financiamiento a las iniciativas DEI en todas las agencias federales

Un memorando de la Oficina de Gestión de Personal de EE UU el martes por la noche solicitaba que todos los empleados federales de DEI fueran puestos en licencia el miércoles por la noche.