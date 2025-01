Avanza negociación para reducir costo de 15 medicamentos

El gobierno del presidente Joe Biden logró la reducción de 10 medicamento al negociar con farmacéuticas, pero el plan multianual de la administración demócrata sigue su curso, ahora con la negociación de un paquete de 15 medicamentos.

“Es una súper buena noticia para pacientes, porque esos son 15 medicamentos que tratan, por ejemplo, asma; tratan a unas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades que son súper comunes aquí [en Estados Unidos] y sobre todo en la comunidad latina”, dijo en entrevista Merith Basey, directora ejecutiva de la organización Patients For Affordable Drugs NOW (PFADNOW).

El 17 de enero los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) anunciaron la lista de los 15 medicamentos cuyos precios se busca reducir para pacientes con Medicare.

Se trata de Ozempic; Rybelsus; Wegovy, que se han vuelto populares para bajar de peso, pero su uso original fue para pacientes con diabetes y otras enfermedades.

También se integran Trelegy Ellipta, Xtandi, Pomalyst, Ibrance, Ofev, Linzess, Calquence, Austedo; Austedo XR, Breo Ellipta, Tradjenta, Xifaxan, Vraylar, Janumet, y Janumet XR y Otezla.

Estos medicamentos son usados por 5.3 millones de personas con la Parte D de Medicare para tratar condiciones como cáncer, diabetes, y asma, indica un reporte de PFADNOW.

“Muchas de estas drogas han experimentado aumentos de precios significativos en el último año, como Xifaxan – usado para tratar síndrome del intestino irritable – cuyo precio ha aumentado un 72% desde que se introdujo”, se advirtió.

En 2024, la entonces Administración Biden logró la negociación del primer paquete de reducción de precios de medicamentos a través de la Ley de Reducción de Inflación aprobada por los demócratas en 2022.

La PFANOW destaca que el 9.7% de los adultos latinos reportan no tomar los medicamentos recetados, debido a su alto costo.

“Además, los latinos inscritos en Medicare enfrentan tasas desproporcionadamente altas de condiciones de salud como la diabetes, lo que muestra la necesidad urgente de medicamentos más accesibles”, se indica.

El reporte agrega que a pesar de que los latinos representan el 10% de los inscritos en Medicare Parte D, son el 16% de los pacientes que toman Januvia, que es uno de los primeros medicamentos que se negociaron, lo que permitió reducir el costo de $527 a $113 dólares.

Merith Basey, directora ejecutiva de la organización Patients For Affordable Drugs NOW (PFADNOW). Crédito: Impremedia

¿Cómo se llega a la negoción de estos 15 medicamentos?

Empezó con los primeros 10 el año pasado. Y lograron a bajar y negociar precios entre 38 y 69% de descuento, que es enorme, porque aquí en Estados Unidos nosotros pagamos entre cuatro y ocho veces a de lo que lo que pagan en otros países.

Pues es importante establecer lo que la negociación está empezando y obviamente las farmacéuticas ponen también tienen que analizar. ¿Cuáles son estos medicamentos y qué tipo de enfermedades enfrentan?

Sí tenemos la lista de los 15, pero principalmente son varios que tratan a enfermedades de cáncer, por ejemplo. Hay un nuevo que se llama Xtandi, que es para cáncer de próstata, por ejemplo, que tiene un precio enorme; [hay] medicamentos para tratar enfermedades a como Huskisson, que son enfermedades que se tratan como a problemas de movimiento, y también cardiovasculares.

Me sorprendió que la lista que nos muestran, pues hay un medicamento que está teniendo mucha popularidad y que son esos medicamentos para reducir peso. Nos cuenta la importancia de integrar este medicamento.

Sí, nosotros estábamos súper contentos de ver que los GLP-1 que lo llaman, que tienen un ingrediente que se llama semaglutide y eso es para claro, para mucha gente los está utilizando para bajar peso, pero está incluido por el hecho de que no solo es muy caro en este país. Pagamos 16 veces más de lo que se paga, por ejemplo, en Alemania. [El medicamento] trata problemas cardiacos y también para manejar la diabetes tipo 2, principalmente.

¿Cómo es que su organización se integra en esta negociación?

Mira, lo que nosotros hacemos es amplificar las voces de pacientes en todos los estados. Vienen de todas partes de este país [a Washington, D.C.] y asegurar que sus voces sean escuchadas, no sólo en los medios de medios de comunicación, pero también a con los políticos, ¿no? […] Porque uno puede leer las estadísticas, por ejemplo, de que tanta cantidad de personas no puede pagar un medicamento, pero cuando uno escucha la historia de una persona y la diferencia, por ejemplo, de una persona jubilada que dice, mira, yo solo vivo con esa cantidad de dinero y ese medicamento me cuesta tanto dinero, aunque yo ahora tengo que seguir trabajando con 70 años de edad. Esos son las historias que realmente ayudan a afectar el cambio y eso es lo que nosotros hacemos con los políticos y los pacientes.

Nosotros, como comunidad y como pacientes, estamos luchando contra a las grandes farmacéuticas, [que] están también en los cortes, en nuestros tribunales para que escuchen allá las voces de pacientes que están afectados y que van a beneficiar de este nuevo programa.

En 2024, la Administración Biden logró la reducción de precio de 10 medicamentos. Crédito: Andrew Harnik | AP

¿Ustedes presentaron una demanda o están respondiendo a demandas o están acompañando con algún documento amigos de la corte?

Estamos respondiendo, porque las farmacéuticas son las corporaciones que están demandando al Gobierno en los tribunales, para decir que, ah, eso es injusto, que es contra la Constitución, pero no hay nada en la Constitución que dice que uno tiene derecho a cobrar la gente [por un medicamento] todo lo que le da la gana.

La negociación de precios de medicamentos se concreta bajo la Ley de Reducción de la Inflación, se integró como parte de ese paquete que se aprobó en 2022, sin embargo, durante las campañas varios republicanos prometieron que iban a modificar varios aspectos de la ley. ¿Existe el temor por parte de la organización de que haya un bloqueo a este tipo de negociaciones del costo de medicamentos?

Claro, estamos, estamos preocupados, pero hasta ahora no han tomado ninguna decisión, pero nuestra primera meta desde que empezó esta organización durante el primer término del presidente Trump fue la negociación de Medicare entonces, ya que son literalmente miles de pacientes aquí en la comunidad que sabían que esa lucha era tan importante […]. Nosotros estamos preparados para luchar sobre cualquier decisión que está tomado para intervenir en esa ley.

¿Qué podría hacer la gente si hubiera algún intento en el Congreso justamente para modificar la ley y afectar las negociaciones para reducir los precios de medicamentos?

Tenemos información en español y en inglés con pacientes y también en una página sobre negociación, nos puede encontrar también en la página web luchacontrafarma.org y allá se puede inscribirse y nosotros vamos a estar siguiendo todas las decisiones en cuanto al precio de medicamentos.

Es muy importante si hay pacientes, personas en la comunidad que quieren venir y compartir sus historias con nosotros. Nosotros tenemos 35,000 pacientes, muchas historias también en español y pacientes que quieren a encontrar y comunicar con sus congresistas.