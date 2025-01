Boots Ennis favorece a Benavídez en pelea con Morrell

Jaron ‘Boots’ Ennis favoreció a David Benavídez y cree que ganará la pelea que protagonizará con David Morrell Jr. este sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con YSM Sports Media, Boots Ennis explicó que el enfrentamiento entre el Monstruo Mexicano y Morrell Jr. será muy reñido y está seguro de que no llegará hasta el final.

“Creo que 50-50 o 60-40. Va a ser un combate muy emocionante desde el principio. No se caen bien. Así que tenemos una guerra desde el primer round hasta el final. Yo digo Benavídez. Experiencia, pero Morrell es bueno. Me gusta Morrell. Es un gran peleador, pero creo que hay que darle la ventaja a Benavídez”, dijo.

David Benavídez confía en que saldrá victorioso el 1 de febrebo ante Morrell. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Morrell es el boxeador, pero no lo sé. Supongo que podría favorecer a Benavídez. Lo hará estar más enojado y más hambriento. Podría salir y tratar de atacarlo desde el borde y no dejarlo respirar. Así que no sé. No (Benavídez-Morrell no llegará hasta el final). Alguien se va a quedar sin opciones. Sí, quiero ver al ganador enfrentarse a Beterbiev o Bivol. Será una gran pelea”, agregó.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Morrell está listo para el desafío con David Benavídez. Crédito: Jacob De Leon/Team Morrell | Cortesía

En la pelea co-estelar de esta cartelera, Brandon Figueroa y Stephen Fulton tendrán su revancha. Además, Isaac ‘Pitbull’ Cruz volverá a la acción contra Ángel Fierro.

David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

