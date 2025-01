Cómo afecta la congelación de fondos federales al Seguro Social, cupones SNAP y más

El martes, la Casa Blanca anunció en un memo (M-25-13) que ordenó una congelación generalizada de los fondos federales. Esta medida ha generado confusión y preocupación entre los estadounidenses que dependen de diversas ayudas gubernamentales, como el Seguro Social, los cupones SNAP y otros programas vitales. Aquí te explicamos más acerca de esta medida de la administración de Donald Trump.

Desde que se emitió la orden, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de los Estados Unidos ha sido criticada por la redacción vaga de la iniciativa, lo que ha generado incertidumbre en los programas de asistencia federal y en las organizaciones sin fines de lucro que dependen de estos fondos.

La situación se complicó aún más cuando una jueza federal bloqueó temporalmente la congelación, mientras revisa los argumentos del gobierno de EE.UU. y los demandantes en el caso.

Entre las dudas más frecuentes se encuentran las implicaciones para programas esenciales. Sin embargo, algunos programas, como el Seguro Social y Medicare, han sido explícitamente excluidos de la congelación, según el OMB.

Además, la agencia aclaró que cualquier programa que otorgue beneficios directos a los estadounidenses no se verá afectado por la suspensión de fondos.

Por ejemplo, el programa SNAP, conocido como cupones de alimentos, es uno de los que continuará operando sin interrupciones. Este programa apoya a aproximadamente 41 millones de personas de bajos ingresos, y el OMB ha confirmado que continuará funcionando como de costumbre.

“Cualquier programa que proporcione beneficios directos a los estadounidenses está explícitamente excluido de la pausa y exento de este proceso de revisión”, detalla la OMB. “Además de la Seguridad Social y Medicare, que ya están explícitamente excluidos en la guía, los programas obligatorios como Medicaid y SNAP continuarán sin pausa“.

A pesar de estas aclaraciones actualizadas por la OMB, a través del portal de la Casa Blanca, algunos analistas continúan señalando que la falta de claridad sobre la duración de la pausa puede generar efectos negativos a corto plazo.

“Si se resuelve rápidamente, los efectos económicos agregados para el primer trimestre serán modestos, pero tendrán mucha importancia para las personas que se encuentran al otro lado de estos pagos previstos”, comentó Wendy Edelberg, directora de The Hamilton Project en Brookings, a CBS MoneyWatch. “Podría ser la diferencia entre tener un trabajo o no, ser desalojado o poder comprar alimentos, y las cifras económicas no reflejarán plenamente cómo se sentirán las personas al respecto”.

En cuanto a otros programas esenciales, como la ayuda para vivienda, los fondos destinados a la asistencia de alquiler y otros apoyos similares no se verán interrumpidos.

Organizaciones como la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos (NLIHC) han expresado su preocupación, destacando que incluso una breve pausa en los fondos podría generar graves problemas para las familias de bajos ingresos que dependen de estos recursos.

La incertidumbre también afecta a otros sectores, como la educación. Aunque los préstamos estudiantiles y las becas Pell no se ven directamente afectados, los programas de trabajo-estudio y otras ayudas federales podrían enfrentar interrupciones, lo que podría obligar a muchos estudiantes a replantearse sus opciones educativas.

Mientras tanto, algunas áreas, como el programa de comidas para personas mayores, podrían verse perjudicadas por la congelación de fondos. Programas como Meals on Wheels, que provee alimentos a adultos mayores, se han visto directamente impactados por la falta de claridad sobre la disponibilidad de fondos federales. Sin una respuesta definitiva, estas iniciativas corren el riesgo de interrumpir su servicio, lo que afectaría gravemente a la población vulnerable.

A pesar de las recientes aclaraciones de la OMB, la realidad es que sigue generando dudas en torno a diversos programas de asistencia. En otras palabras, todavía no queda claro qué programas tendrán presupuesto y cuáles no. Este tipo de incertidumbre podría tener consecuencias a largo plazo para las comunidades más afectadas.

También te puede interesar: