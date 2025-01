David Benavídez menciona plan para buscar pelea con Canelo

David Benavídez mencionó que sus planes son vencer este sábado 1 de febrero a David Morrell Jr. y luego pelear por el campeonato indiscutido para tentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a una pelea en peso semicompleto.

En una entrevista en All The Smoke, Benavídez indicó que el esperado enfrentamiento con Canelo Álvarez es algo inevitable y aseguró que puede vencerlo porque no le tiene miedo.

“Mi plan ahora es vencer a David Morrell. Subir y ganar el título indiscutible de esa manera, puede tentar una pelea con Canelo. Tal vez podamos hacer un peso pactado en 172. No sé si lo permitirían. Sería la pelea mejor pagada de todo el boxeo. Es posible que suceda. Tyson Fury recibió $150 millones de dólares. Usyk recibió otros $150 millones”, dijo.

Canelo Álvarez es campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“Creo que Canelo está poniendo el precio ahí, haciéndole saber a la gente cuál es el costo. Ahora, verás, se reunió con Turki Alalshikh. Creo que estamos en una buena posición en este momento. Siempre pienso en mi oponente que tengo frente a mí. No estamos pensando en Canelo en este momento. Estamos pensando en David Morrell y, después de eso, vamos a ganar el título indiscutible”, agregó.

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte querían ver esta gran pelea, el tapatío no mostró un real interés y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco hizo cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez puso como condición que la única forma en la que aceptará la pelea es que le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares (cifra poco realista) y con una cláusula de rehidratación porque considera que el Monstruo Mexicano podría tener ventaja en el peso, ya que aumenta como 25 libras más el día del combate.

David Benavídez hasta aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el mexicano se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando.

David Benavídez y David Morrell Jr. subirán al ring para ajustar cuentas en febrero. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Después de convertirse en campeón interino del CMB y retador obligatorio en las 175 libras en su debut, el Monstruo Mexicano decidió seguir siendo el mandatorio en la nueva categoría y no de Canelo Álvarez. Si vence a Morrell Jr., Benavídez podría pelear con Artur Beterbiev a continuación por el campeonato indiscutido.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso semicompleto del CMB venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

