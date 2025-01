Maestros y activistas se organizan para proteger a las familias de las deportaciones  

Maestros de la escuela intermedia Young Oak Kim Academy de Koreatown, en coordinación con personal de la organización defensora de los inmigrantes, El Rescate, se dieron a la tarea de repartir tarjetas rojas de “Conoce tus Derechos” a padres de familia y estudiantes.

La acción es parte de la respuesta de autoridades del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) como “distrito Santuario” para los inmigrantes, ante las amenazas de deportación de la administración del presidente Donald Trump.

“Es muy importante hacer llegar este recurso [la Tarjeta Roja] para que los padres de familia y los estudiantes conozcan los derechos constitucionales que los amparan en este país, sin importar su estatus migratorio”, dijo Salvador Sanabria, director ejecutivo y presidente de El Rescate.

Al menos dos docenas de miembros de la escuela Young Oak Kim Academy de Koreatown, del distrito del LAUSD, de la oficina del superintendente Alberto Carvalho, de la Unión de Maestros de Los Ángeles (UTLA), de la Federación de Maestros de California y de la Federación Nacional de Maestros se manifestaron frente a la institución educativa.

Miedo no, precaución sí, dijo Mariela Banegas y su esposo Ramiro Martínez, ambos inmigrantes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

¡No hay poder como el poder del pueblo, porque el poder del pueblo no para! ¿Diga qué?, dijeron los manfestantes.

A la escuela intermedia Young Oak Kim Academy acuden más de 700 estudiantes de los grados sexto al octavo, y de ellos, un promedio de 120 son aprendices de inglés, la mayoría de ellos procedentes de países centroamericanos.

Según Salvador Sanabria, la incertidumbre que han creado las redadas de agentes del Servicio de inmigración y Aduanas en diversas ciudades del país se define básicamente por la demagogia y ataques verbales, no solo del presidente sino de los principales miembros de su gabinete y de las autoridades federales de inmigración.

“Ellos tienen el objetivo de sembrar y diseminar una campaña de temor en toda nuestra comunidad migrante en Estados Unidos, pero principalmente en aquellas ciudades que se declararon santuarios, como Los Ángeles y su distrito escolar que están en el blanco de los ataques racistas que ha decidido implementar Trump, en su plan de deportaciones masivas”.

Maestros y activistas se unen para apoyar a las familias de los estudiantes. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Protecciones constitucionales

Sin embargo, el activista precisó que una ‘Tarjeta Roja’ no acabará con el temor de la gente, pero que lo importante es no bajar la guardia.

“Lo que sí hace es empoderar a nuestra comunidad migrante”, afirmó. “Teniéndola en sus manos, la gente puede conocer a detalle unos derechos constitucionales que le amparan bajo la Cuarta y la Quinta Enmienda”.

La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho a la privacidad y a la libertad de los ciudadanos. Esta enmienda establece que no se pueden realizar registros o incautaciones irrazonables sin una causa probable.

La Quinta Enmienda es una disposición que protege a las personas de la autoincriminación. Esto significa que no se puede obligar a una persona a dar pruebas o testimonios que puedan usarse en su contra en un juicio penal.

De esa manera, las autoridades de inmigración no pueden detener a una persona si no tienen una orden de arresto firmada por un juez.

“Ellos andan tirando tarrayazos para ver a quien pescan y lo más aconsejable para los migrantes es nunca dar información y guardar silencio. No responder a ninguna pregunta que le hagan”, aconsejó Sanabria.

Hasta el martes por la tarde, desde el juramento de Trump se han realizado 4,829 arrestos, mayormente en Chicago, Nueva York, Nueva Jersey y Georgia.

No obstante, de los 956 arrestos del domingo, un reporte de ICE en la cuenta de X anunció que solamente 613, es decir, el 52% estaban considerado como “arrestos criminales”.

De acuerdo con datos oficiales de ICE, el lunes fueron arrestadas 1,179 personas.

Mientras, informes del Departamento de Seguridad Nacional recopilados durante los últimos 20 años muestran que las deportaciones de inmigrantes alcanzaron las 432,000 en 2013 bajo el presidente Obama.

En 2019, el presidente Trump expulsó de Estados Unidos a 347,000 individuos y en 2024, la Administración del expresidente Joe Biden deportó a 329,000 inmigrantes.

‘Estudiantes a salvo en las escuelas’

David de la Cruz, un maestro de inglés de Young Oak Kim Academy de Koreatown, dijo a La Opinión que la entrega de Tarjetas Rojas a la comunidad migrante es “para demostrar que. Si bien hay incertidumbre y dudas, también nosotros estamos para informarles de los derechos constitucionales que todos tenemos y que no importa su estatus legal en este país”.

“Tenemos que informarles a los padres de familia que los alumnos están a salvo con nosotros”, declaró.

De la Cruz mencionó que, a pesar de su edad, los estudiantes no están al margen de la información de lo que sucede en el país.

“Tenemos que enseñarles lo que es vedad y lo que no es real o sensacionalista”, manifestó el profesor. “Queremos que la retórica no les afecte y que sientan que no tienen que cambiar su estilo de vida, porque ellos son parte de nuestra sociedad y no tenemos que estar en la oscuridad o las sombras”.

“Ensañarse con los más débiles”

Mariela Banegas, de 28 años y originaria de Guatemala, y su esposo Ramiro Martínez, de 34 años, de Puebla México, no sienten ningún temor si alguno de ellos cayera en las manos de agentes de inmigración.

“Miedo no. Precaución sí”, responde Mariela, quien tiene un hijo de 12 años en la escuela Young Oak Kim Academy de Koreatown.

La pareja de esposos, ambos cocineros de un restaurante creen que el presidente Donald Trump “es simplemente una persona común y corriente que está sentada en el poder, pero Dios se encargará de él y de todos”.

“Si tú no andas haciendo nada malo ¿Por qué vas a temer?”, dijo la mujer nacida en el Departamento de Escuintla.

Mariela externo que, en el hipotético caso de tener que abandonar Estados Unidos, con su esposo han conversado que se irían juntos.

“Simplemente pediría que me dejen ir con mi esposo y mi hijo. Aquí no lo podría dejar crecer solo. Al momento que Ingresé a este país pedí asilo, pero si me lo niegan automáticamente me llevo a mi hijo. ¿Para qué dejarlo en un país donde no quieren a su madre?”, manifestó. “Nunca lo dejaría para sufrir solo”.

Mariela expresó que muchas mamás, por la ambición de que los hijos se queden en este país, los abandonan.

“Los hijos no son animales. No son perros o pájaros para abandonarlos”, indicó. “Tampoco lo dejaría bajo custodia de nadie”.

La mujer inmigrante agregó que, cuando llegó a Estados Unidos sabía que este país no le pertenece y que el destino de las minorías se maneja al antojo de los cambios de gobierno.

“Yo me pregunto ¿Por qué Trump se ensaña con los más débiles? ¿Por qué su odio contra los hijos de los inmigrantes? Estoy de acuerdo que deporten a las personas que han cometido crímenes, pero ¿Por qué atacar también a los campesinos? ¿Quién les va a llevar los alimentos que ellos cosechan?”.

Su esposo Ramiro añadió: “Yo pienso lo mismo que ella. Este señor [Donald Trump] se está ensañando con la gente trabajadora”.