David Morrell reitera promesa de noquear a Benavídez

David Morrell Jr. reiteró su promesa de que noqueará a David Benavídez este sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas, pelea donde estará en juego el campeonato interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el cinturón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En declaraciones a la prensa tras su llegada a Las Vegas, Morrell Jr. comentó que está totalmente confiado para este combate porque cree que tiene todo lo que se necesita para acabar con Benavídez.

“No me importa lo que Benavídez haga dentro del ring. Lo apodan el monstruo, pero a mí no me preocupa nada de eso. Cuento con el respaldo de mi equipo y estoy listo. Estoy 100% confiado. Cuento con Ronnie Shields en mi esquina, y tuvimos un gran campamento de entrenamiento en Texas. Me siento genial y no me preocupa el qué dirán, ya que yo daré el veredicto final este sábado“, dijo.

David Benavídez confía en que saldrá victorioso el 1 de febrebo ante Morrell. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Nadie más que el referí podrá detener lo que nos haremos dentro del cuadrilátero, y les prometo que vine a noquearlo. Tengo todo lo que necesito para ganar. Este es mi momento, y el 2025 será mi año. Me entusiasma contar con esta gran oportunidad. Abrirá puertas para otros boxeadores cubanos que seguirán mis pasos, y eso me pone muy contento”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez -quien se tomó el duelo personal- tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano y el cubano buscarán quedarse con el puesto de retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, duelo que se realizará el 22 de febrero.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

David Benavídez y David Morrell se verán las caras este sábado. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

Por su parte, David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del CMB al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

