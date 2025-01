Inmigrantes: tenemos derechos, la forma en que han logrado evitar operativos de ICE, reconoce Tom Homan

“Tenemos derechos también”, se escucha decir a Jasmine, una joven que atendió a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando fueron a su casa a buscar a su tío, como parte del plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

“No le doy ningún permiso para entrar a mi casa en base a mis derechos de la Cuarta Enmienda”, dijo Jasmine, como se identificó a la joven.

La joven, quien es estadounidense, no permitió a los agentes ingresar a su vivienda para buscar a su tío, debido a que los oficiales migratorios no mostraron una orden judicial, firmada por un juez.

Los hechos ocurridos en Escondido, un suburbio en San Diego, California, se volvieron virales en redes sociales, debido a la forma en que Jasmine manejó la situación.

“No deseo hablar con usted, responder sus preguntas o firmarle, entregarle ningún documento en base a mis derechos de la Quinta Enmienda bajo la Constitución de los Estados Unidos”, dijo Jasmine, leyendo su teléfono al oficial, quien se encontraba en la escalera de la entrada de la vivienda.

Un familiar grabó la interacción de la joven con el agente de ICE, quien no iba solo, ya que otros oficiales habían rodeado la vivienda, según un reporte de NBC local.

Uno de los oficiales llevaba un chaleco de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración (ERO), la agencia que ejecuta órdenes de deportación de ICE.

Se reportó que la mayoría de las personas en la vivienda tienen ciudadanía estadounidense, pero al menos un tío de Jasmine es indocumentado, sin récord criminal.

Los oficiales de ICE se retiraron unos minutos, pero volvieron con una orden firmada por una autoridad de ICE, pero administrativa. Si los agentes quieren ingresar a un espacio privado necesitan una orden firmada por un juez.

Jasmine dijo que sabía eso, motivo por el cual negó el ingreso de los oficiales.

Tom Homan: “Están bien educados”

Para evitar que los derechos de los inmigrantes sean violados, decenas de organizaciones civiles y abogados migratorios han difundido recomendaciones básicas de cómo protegerse.

Tal información ha tenido un efecto positivo, pero no para Tom Homan, zar de la frontera, quien reconoció que durante los operativos en Chicago, Illinois, varias de las acciones se frustraron.

“Los ciudadanos de las [ciudades o estados] santuario están haciendo que sea muy difícil detener a los criminales. Por ejemplo, en Chicago, están muy bien educados. Han aprendido a desafiar al ICE, a esconderse del ICE”, se quejó Homan en una entrevista en CNN.

Describió cómo los inmigrantes conocen sus derechos, pero él considera que son recomendaciones para “escapar del arresto”.

“He visto muchos panfletos de muchas ONG: ‘Así es como puedes evitar que el ICE te arreste’; ‘Esto es lo que debes hacer’. Ellos lo llaman ‘Conoce tus derechos’. Yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto’”, expresó Homan.

Qué hacer ante un encuentro con ICE

Son varias las recomendaciones que abogados migratorios y defensores de los derechos de los inmigrantes hacen ante un operativo de ICE:

– Si ICE va a una vivienda o lugar de trabajo debe llevar una orden judicial firmada por un juez.

– Es importante mantener la calma: no correr ni resistirse al arresto.

– No entregues voluntariamente a ICE ningún documento de identidad, especialmente un pasaporte extranjero, ya que esto puede usarse contra una persona que no es ciudadana en la corte.

– Documenta exactamente lo que sucedió tan pronto como sea seguro hacerlo. Es mejor si alguien toma fotos o videos.

– No proporciones ninguna información falsa a ICE.

– Ninguna persona debe responder preguntas sobre dónde nació, estado o antecedentes migratorios o penales.

– NUNCA firmes un documento entregado por los agentes sin que lo haya revisado un abogado migratorio.

